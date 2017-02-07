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Бункер S

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Материалы по теме:

В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius

В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius

В следующем месяце на российском рынке официально стартуют продажи новой генерации модели Toyota Prius. Эти сведения распространили отечественные агентства со ссылкой на российское подразделение японской компании.
По словам специалистов, все поставляемые в РФ обновленные хэтчбеки Toyota Prius получат систему "ЭРА-ГЛОНАСС". 

6 февраля 2017, 03:16
В Сети появились снимки нового поколения Hyundai Solaris для России

В Сети появились снимки нового поколения Hyundai Solaris для России

Обновленный Hyundai Solaris должны представить в России 6-го февраля. Уже после презентации автоновинку можно будет приобрести в автомобильных салонах страны.
Изображение автомобиля корейского производства уже появилось в Интернете. Как сообщается, сборка новой генерации Hyundai Solaris налажена на заводе в Санкт-Перетбурге 

6 февраля 2017, 10:10
BMW 5-Series новой версии появится в продаже в России в марте

BMW 5-Series новой версии появится в продаже в России в марте

Премиальный седан BMW 5-Series новой генерации готов выйти на российский автомобильный рынок. Автолюбителям предложат 7 комплектаций новинки. Старт продаж намечен на март 2017 года.
В частности, речь идет о трех модификациях с бензомотором с индексами 530i, 530i xDrive и 540i 

3 февраля 2017, 05:08
Lifan X60 признали самым популярным китайским автомобилем в России в 2016 году

Lifan X60 признали самым популярным китайским автомобилем в России в 2016 году

По результатам прошлого года наиболее востребованным китайским автомобилем в нашей стране был признан кроссовер Lifan X60. По данным специалистов «Автостата», в РФ было реализовано 7,6 тыс. экземпляров этой модели. В сравнении с показателями 2015-го, спрос на внедорожник снизился на 8,4%.

3 февраля 2017, 12:31
Seat представит дешевый аналог Porsche Macan

Seat представит дешевый аналог Porsche Macan

Испанская корпорация Seat заявила о работе над принципиально новым кроссовером. Главный дизайнер фирмы Алехандро Мезонеро говорит, что автолюбители познакомятся с этой новинкой через три года.
Специалисты Seat отказались от производства габаритного внедорожника, поскольку спрос на данный сегмент в последнее время 

2 февраля 2017, 10:34
На российском рынке вскоре появится кроссовер Mazda CX-9

На российском рынке вскоре появится кроссовер Mazda CX-9

В ближайшее время на российском рынке появится кроссовер Mazda CX-9 от японского автопроизводителя. Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на Росстандарт, этот представитель сегмента SUV уже получил соответствующий сертификат.
Выпуск Mazda CX-9 на заводе в Хиросиме был налажен еще в 

1 февраля 2017, 03:26
«Автостат» составил рейтинг регионов по количеству проданных автомобилей

«Автостат» составил рейтинг регионов по количеству проданных автомобилей

Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг регионов России, где продано максимальное число легковых автомобилей. Всего в списке фигурируют 40 самых крупных российских рынков.
Лидирующую позицию в перечне занимает Москва. За прошлый год рынок российской столицы показал рост на 5,3% по сравнению 

31 января 2017, 11:40
Кроссовер Lifan Myway появится на рынке России в апреле 2017 года

Кроссовер Lifan Myway появится на рынке России в апреле 2017 года

Весной 2017 года на рынок России выйдет кроссовер Lifan Myway. Автоновинка уже прошла необходимые тесты и сертификацию «ЭРА-ГЛОНАСС».
Авто будут поставлять с 1,8-литровым двигателем мощностью 125 л.с. и 161 Нм крутящего момента. В паре с ним будет работать 5-скоростная МКПП 

30 января 2017, 11:36
Компания Dongfeng завершила сертификацию нового кроссовера AX7 для России

Компания Dongfeng завершила сертификацию нового кроссовера AX7 для России

Весной этого года российские автолюбители получат возможность купить DongFeng AX7 от известной китайской корпорации. Модели созданы на базе Nissan Qashqai первого поколения.
DongFeng AX7 прошел успешную сертификацию системы ЭРА-ГЛОНАСС. После краш-теста в лаборатории НАМИ транспортное средство подтвердило работоспособность системы экстренного 

27 января 2017, 03:49
Объявлен ТОП-5 наиболее популярных кроссоверов в мире

Объявлен ТОП-5 наиболее популярных кроссоверов в мире

Эксперты обнародовали рейтинг наиболее востребованных в мире кроссоверов. При составлении ТОП-5 учитывалась статистика реализации автомобилей на протяжении всего прошлого года.
Лидером оказалась модель японского концерна Honda. Кроссовер CR-V был продан числом свыше 752 тысяч. При этом был продемонстрирован рост спроса 

26 января 2017, 10:31
Названа дата старта продаж обновленного Peugeot 3008 в России

Названа дата старта продаж обновленного Peugeot 3008 в России

В корпорации Peugeot официально назвали дату старта продаж внедорожника нового поколения. Peugeot 3008, который получил от специалистов самую высокую оценку по безопасности, появится в отечественных автосалонах уже 1 мая.
На данный момент специалисты держат в тайне стоимость комплектации обновленного кроссовера. 

25 января 2017, 04:47
Toyota расширяет производство из-за спроса на кроссовер Highlander

Toyota расширяет производство из-за спроса на кроссовер Highlander

Компания в настоящее время осуществляет модернизацию своего производства в Соединенных Штатах, чтобы расширить выпуск кроссовера Highlander. Причиной назван серьезный рост спроса на эту модель.
По информации инсайдеров, для модернизации будут нужны инвестиции порядка $600 млн. Только за 2016 год было 

25 января 2017, 03:22
Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

5 управляющих компаний из Самарской области попали в федеральный антирейтинг должников за энергоресурсы. Исследование опубликовала ассоциация «Совет производителей энергии». По ее данным, в ноябре общая дебиторская задолженность перед 10 ведущими генерирующими компаниями России превысила 157 млрд рублей за поставленное тепло 

14 декабря 2016, 10:02
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