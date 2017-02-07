Российские специалисты составили антирейтинг наиболее непопулярных кроссоверов на отечественном автомобильном рынке. На первом месте списка оказался китайский автомобиль Haima 7. Во втором полугодии 2016-го спрос на эту модель практически прекратился, говорят эксперты.
Далее в списке фигурирует автомобиль французского концерна Peugeot 2008. Несмотря на новый дизайн, в нашей стране модель практически не востребована.
Не получил признание у наших автолюбителей и американский Cadillac SRX, а также японец Toyota Highlander. Замыкает перечень французский Peugeot 3008.
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