Ученые РАН предсказали возможные изменения в ландшафте и свойствах экосистем под влиянием глобального потепления в европейской части РФ и обозначили зоны, где риск возникновения природных катастроф выше. Об этом рассказывает издание Ecological Modeling.
Речь идет о создании климатической модели для выявления самых уязвимых регионов. В работе специалистам помог спектрорадиометр MODIS, установленный на климатических спутниках NASA Terra и Aqua.
По словам экспертов, леса, луга и болота по-разному реагируют на перепады температур, испаряя влагу. Вследствие этого глобальное потепление влияет на их рост и развитие разными путями. Скажем, если в результате серии лесных пожаров поднимется температура до определенной отметки, то территория леса в этом районе превратится в степь. А при выпадении критического объема осадков на этом месте возникнут болота. И так далее.
Вместе с тем, ученые убеждены, что во многих случаях катастрофу вполне реально предотвратить, если всеми возможными способами не доводить ситуацию до «точки невозврата». И новая модель призвана помочь установить регионы, где в первую очередь следует принимать предупредительные меры.
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