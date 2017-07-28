Легенда мирового футбола Лев Яшин вошел в сотню величайших футболистов всех времен по версии британского журнала FourFourTwo и занял 22-е место в составленном рейтинге.
Как пишет издание, всегда одетый в черное голкипер не ограничивался штрафной площадью и великолепно играл на выходах, отбивая атаки нападения. Опережая своё время, Черный Паук (именно такое прозвище дали Яшину западные СМИ) отбивал мячи головой и координировал действия защитников своей команды.
Мы подобрали для вас несколько интересных фактов из жизни легендарного футболиста московского "Динамо" и сборной СССР:
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