Экс-тренер «Крыльев» Александр Тарханов поделился мнением об игре алжирского голкипера на чемпионате мира – 2014.

Тарханов не удивлен удачей М'Боли: «Начнем с того, что он вообще все матчи чемпионата здорово отыграл. Вспомните, как вовремя выскочил под удар Самедова. А ведь …