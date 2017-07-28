2
51
28
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                888     888      d8888    .d8888b.   Y88b   d88P  888    d8P   8888888888 
                888     888     d8P888   d88P  Y88b   Y88b d88P   888   d8P          d88P 
                888     888    d8P 888        .d88P    Y88o88P    888  d8P          d88P  
 888  888  888  Y88b   d88P   d8P  888       8888"      Y888P     888d88K          d88P   
 888  888  888   Y88b d88P   d88   888        "Y8b.      888      8888888b      88888888  
 888  888  888    Y88o88P    8888888888  888    888      888      888  Y88b      d88P     
 Y88b 888 d88P     Y888P           888   Y88b  d88P      888      888   Y88b    d88P      
  "Y8888888P"       Y8P            888    "Y8888P"       888      888    Y88b  d88P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«Томь» намочила «Крылья»: самарская команда впервые проиграла в сезоне ФНЛ

«Томь» намочила «Крылья»: самарская команда впервые проиграла в сезоне ФНЛ

Футболисты самарских «Крыльев Советов» потерпели первое поражение в этом сезоне первенства ФНЛ. В среду, 26 июля, волжане принимали в Самаре на стадионе «Металлург» команду «Томь». Гости забили во второй половине первого тайма. Анте Пулжич головой отправил мяч в ворота самарцев, 

27 июля 2017, 08:39
Группировку самарских фанатов признали экстремистской

Группировку самарских фанатов признали экстремистской

В списке запрещенных в России организаций появилась группировка самарских футбольных фанатов «Тойс». Об этом сообщили в Минюсте России. Информация о дополнении в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

26 июля 2017, 09:02
«Самара Арена» позеленеет

«Самара Арена» позеленеет

В Самаре прошло совещание, посвященное строительству в городе нового стадиона к ЧМ-2018. Готовность объекта превышает 71 процент, сообщили в областном правительстве. В главной стройке региона принимают участие больше 2000 человек, задействовано около 200 единиц техники. Купол почти готов. Смонтировано 94 

25 июля 2017, 03:39
В Самаре вырастили первого зеленого футболиста

В Самаре вырастили первого зеленого футболиста

На улице Лесной в районе четвертой очереди набережной, у Ладьи, появились новые зеленые скульптуры. Одна из них – футболист с номером «1» на «футболке» и «шортах». Вторая композиция выполнена в виде сердца с футбольным мячом внутри. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
25 июля 2017, 07:10
Вратарь «Локомотива» Мирослав Лобанцев перешел в «Крылья Советов»

Вратарь «Локомотива» Мирослав Лобанцев перешел в «Крылья Советов»

Голкипер «железнодорожников» Мирослав Лобанцев перешел в «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте «Локомотива».
 
По контракту аренды молодой спортсмен весь грядущий сезон будет играть за сборную Самары. Как отмечает гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков, у нового голкипера есть все необходимые качества, 
17 июля 2015, 03:07
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего вратаря года

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего вратаря года

На сайте ФИФА появился список номинантов на звание вратаря года.
На звание лучшего голкипера претендуют: немец Мануэль Нойер из «Баварии», чилиец Клаудио Браво из «Барселоны», бельгиец Тибо Куртуа из «Челси», испанец Икер Касильяс из мадридского «Реала» и итальянец Джанлуиджи Буффон 

24 ноября 2014, 06:23
В

В "Крыльях Советов" вратарь сборной Алжира Раис М'Боли играл в линзах

Экс-тренер «Крыльев» Александр Тарханов поделился мнением об игре алжирского голкипера на чемпионате мира – 2014.
Тарханов не удивлен удачей М'Боли: «Начнем с того, что он вообще все матчи чемпионата здорово отыграл. Вспомните, как вовремя выскочил под удар Самедова. А ведь 

2 июля 2014, 02:07
Денис Угаров: «У вратаря сборной Алжира Раиса М’Боли проблемы со зрением»

Денис Угаров: «У вратаря сборной Алжира Раиса М’Боли проблемы со зрением»

В преддверии ответственного матча сборной России с алжирцами о слабом месте соперника рассказал экс-тренер самарских «Крыльев Советов», сообщает «Спорт день за днем». Раис М’Боли выступал за самарский клуб в сезоне - 2011/12. Денис Угаров, входивший в состав тренерского штаба Андрея 

25 июня 2014, 01:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна