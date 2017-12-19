В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов Из-за аномальных для этого времени года метеоусловий в Российской Федерации в ближайшее время сохранится рост цен на фрукты и овощи. Об этом информирует ЦБ со ссылкой на доклад "О чём говорят тренды".

Как отмечается, темп роста цен на плодоовощную продукцию …