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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В России увеличат шкалу акцизов на мощные автомобили

В России увеличат шкалу акцизов на мощные автомобили

В Российской Федерации с 2018 года чиновники намерены увеличить налоги на машины с мощным двигателем. Повышение коснется двигателей мощностью более 200 л.с..
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Приехали: Правительство планирует повысить акцизы на топливо

Приехали: Правительство планирует повысить акцизы на топливо

Внеплановое увеличение акцизов на топливо может произойти в Российской Федерации по инициативе правительства. В кабмине собираются найти источники финансирования строительства дорог в Калининграде и Крыму.
По сведениям ряда информагентств, предложение уже внесено на рассмотрение Минтрансом. Предварительное одобрение идеи прозвучало на 

18 сентября 2017, 09:21
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Дымовая завеса: В России цены на сигареты предложили довести до европейского уровня

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11 сентября 2017, 03:26
Цена здоровья: грядет новая волна роста стоимости лекарств

Цена здоровья: грядет новая волна роста стоимости лекарств

Грядет новая волна роста цен на лекарства, в этот раз на 5-20 %. По прогнозам игроков российского фармрынка, это произойдет уже осенью. Причина - увеличение стоимости зарубежных препаратов, ввозимых в нашу страну.
Больше всего в финансовом эквиваленте в Россию в 

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В России парфюмерия и косметика могут подорожать в два раза с 2018 года

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По сведениям «Известий», один акциз составит 523 рубля за литр купленного 

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Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток

Стоимость пива в текущем году может заметно подняться по причине неурожая ячменя в ведущих странах-экспортерах. При этом в нашей стране на стоимость пенного напитка окажет влияние прежде всего госрегулирование, полагают эксперты.
Как поясняют специалисты, низкий урожай негативно скажется на всех 

17 августа 2017, 02:10
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Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО

Непрерывно растущей статьей расходов в бюджете самарских автомобилистов традиционно является топливо. По данным Росстата, в столице губернии самый дорогой бензин среди крупнейших городов Приволжского федерального округа. Средняя стоимость литра в июле равнялась 38 рублям 11 копейкам. При этом цена бензина 

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В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

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Как отмечается, темп роста цен на плодоовощную продукцию 

13 июля 2017, 09:16
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