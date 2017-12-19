Ранее эксперты предсказывали повышение цен на топливо, после того как стало известно об увеличении ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 50 копеек в расчете на 1 литр с 1 января 2018 года.
Как пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления регулирования ТЭК ФАС, федеральная антимонопольная служба не ожидает значительных изменений стоимости бензина с 1 января или после новогодних праздников. По словам Дмитрия Махонина, в стоимость бензина на сегодняшний день уже входят повышенные акцизы.
Стоит отметить, что в 2018 году акцизы будут увеличены дважды, с 1 января и с 1 июля. Общее повышение акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо за год составит один рубль. Как сообщал ранее Минфин, рост ставок акцизов необходим для увеличения темпа строительства автомобильных дорог и развития дорожного хозяйства в целом.
Дмитрий Махонин также уделил внимание и ситуации с повышенным спросом на авиационный керосин, которая возникла из-за роста перевозок гражданской авиации. ФАС не выявила правонарушений нефтекомпаний в установке цен на рынке авиакеросина. Служба продолжает наблюдать за ситуацией и анализировать внебиржевые сделки.
|
Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе
|
15 декабря 2017, 07:05
|
Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве
|
15 декабря 2017, 05:59
|
Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона
Федеральная антимонопольная служба уличила областное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в нарушении закона о контрактной системе. При проведении тендера на строительство поликлиники за 40 миллионов рублей в самарском микрорайоне Южный Город организация установила в документации к аукциону такие требования к …
|
28 ноября 2017, 10:10
|
50 рублей за литр 95-го
|
27 ноября 2017, 06:31
|
Самара: Дмитрий Азаров прокомментировал заявление ФАС
Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову "о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства". Примерно месяц назад глава региона, выступая публично, обратил внимание на ситуацию с незначительным объемом местных продуктов на полках …
|
15 ноября 2017, 03:57
|
Акцизы на бензин и дизтопливо поднимутся сразу на 1 рубль с литра
|
19 сентября 2017, 05:47
|
В России увеличат шкалу акцизов на мощные автомобили
|
19 сентября 2017, 05:22
|
Приехали: Правительство планирует повысить акцизы на топливо
Внеплановое увеличение акцизов на топливо может произойти в Российской Федерации по инициативе правительства. В кабмине собираются найти источники финансирования строительства дорог в Калининграде и Крыму.
|
18 сентября 2017, 09:21
|
Дымовая завеса: В России цены на сигареты предложили довести до европейского уровня
Евразийская антитабачная коалиция обратилась к главе российского кабмина с просьбой довести акцизы до среднеевропейского уровня. Эксперты раскритиковали проект соглашения о принципах ведения налоговой политики в части акцизов на табачную продукцию стран-членов ЕАЭС. Совет Евразийской экономической комиссии уже на этой неделе …
|
13 сентября 2017, 12:19
|
Китай намерен отказаться от бензиновых двигателей
В КНР собираются запретить продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Такой шаг продиктован необходимостью развития электротехники, поясняют авторы новшества.
|
11 сентября 2017, 03:26
|
Цена здоровья: грядет новая волна роста стоимости лекарств
|
21 августа 2017, 06:55
|
В России парфюмерия и косметика могут подорожать в два раза с 2018 года
|
18 августа 2017, 10:21
|
Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток
|
17 августа 2017, 02:10
|
Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО
Непрерывно растущей статьей расходов в бюджете самарских автомобилистов традиционно является топливо. По данным Росстата, в столице губернии самый дорогой бензин среди крупнейших городов Приволжского федерального округа. Средняя стоимость литра в июле равнялась 38 рублям 11 копейкам. При этом цена бензина …
|
8 августа 2017, 05:02
|
В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов
|
13 июля 2017, 09:16