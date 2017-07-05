В РЖД собираются увеличить срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования в два раза. Теперь он будет составлять 120 дней до даты отправления.
Новый график может быть введен в декабре. В первом зимнем месяце уже можно будет приобрести билеты на апрель. Об этом информирует глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шнейдер.
Напомним, в предыдущий раз в РЖД срок предпродажи увеличили с 45 суток до 60 дней. Кстати, как недавно сообщалось, до конца 2017 года почти в половине поездов дальнего следования появится доступ к Wi-Fi. Пассажиры смогут получать мультимедийный контент, а также выходить в интернет. Для этих целей в одном из вагонов установят сервер.
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