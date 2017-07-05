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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов 

26 июня 2017, 03:28
Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала

Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала

Пассажиры, недовольные тем, что им приходится оплачивать междугородний проезд даже за детей до 7 лет, грозятся подать в суд на руководство предприятия. Самарец Дмитрий Савчук собирался отправить жену с двухлетним ребенком в Ульяновск к родне. Билет на автобус для взрослого 

20 июня 2017, 03:05
Рейсы двухэтажных поездов из Самары в Москву возобновятся 25 июня

Рейсы двухэтажных поездов из Самары в Москву возобновятся 25 июня

С 25 июня из Самары в Москву вновь начнут ходить двухэтажные поезда. В железнодорожных кассах и в интернете стартовала продажа билетов на поезд № 49, оснащенный биотуалетами и кондиционерами. В нем также имеется вагон с услугой перевозки животных. Отправление - 
2 июня 2017, 03:37
С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам

С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам

Как информирует Самарское речное пассажирское предприятие, с 15 мая билеты на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань продают лишь при предоставлении документов. В кассах следует предъявлять паспорт или водительское удостоверение.
Напомним, что навигация из областной столицы в Сызрань и обратно началась 

16 мая 2017, 12:03
Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Главой российского правительства утвержден новый порядок перевозок граждан на территорию Крыма. Данная информация размещена на портале кабмина. Теперь единый билет в Крым можно оформлять за 60 дней до поездки.
Как следует из сообщения, во время туристического сезона, который длится с 

31 марта 2017, 11:03
В Самаре требуют закрыть сайт зацеперов

В Самаре требуют закрыть сайт зацеперов

В Самаре требуют закрыть сайт зацеперов, которые с риском для жизни катаются на поездах. Зловредный ресурс, на котором размещены фотографии и текст с опасными рекомендациями, выявила Куйбышевская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство подало гражданский иск в Железнодорожный районный суд Самары с 

21 марта 2017, 05:25
В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
В настоящее время воспользоваться беспроводной сетью могут только пассажиры отдельных фирменных поездов. 

16 января 2017, 11:12
СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи

СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи

«Дочка» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), компания «Транстелеком» (ТТК), в настоящее время ведет переговоры с Tele2 о создании на их инфраструктуре виртуального оператора связи (MVNO). Об этом информируют «Известия» со ссылкой на пресс-службу ТТК.
Новый проект ставит целью появление нового 

23 декабря 2016, 12:11
РЖД увеличивает сроки предварительной продажи билетов

РЖД увеличивает сроки предварительной продажи билетов

Новые правила предварительной продажи билетов на поезда дальнего следования в России начали действовать в воскресенье, 11 декабря. Сведения о расширении сроков появились на сайте ОАО «Российские железные дороги».
Напомним, что до вчерашнего дня билеты в РЖД можно было купить за 

12 декабря 2016, 10:53
Плацкарт Самара – Москва подорожает примерно на 60 рублей

Плацкарт Самара – Москва подорожает примерно на 60 рублей

С 1 января 2017 года на 4 процента подорожают билеты в плацкартных и общих вагонах поездов российской железной дороги. Такой уровень индексации утвердило правление ФАС. Теперь стоимость плацкарта из Самары до Москвы станет дороже примерно на 60 рублей. Сейчас в 

2 декабря 2016, 12:01
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