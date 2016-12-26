3
58
49
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                 .d8888b.             888                  .d8888b.    .d8888b.  
                d88P  Y88b            888                 d88P  Y88b  d88P  Y88b 
                Y88b.                 888                 Y88b.              888 
 888  888  888   "Y888b.     .d8888b  88888b.   88888b.    "Y888b.         .d88P 
 888  888  888      "Y88b.  d88P"     888 "88b  888 "88b      "Y88b.   .od888P"  
 888  888  888        "888  888       888  888  888  888        "888  d88P"      
 Y88b 888 d88P  Y88b  d88P  Y88b.     888 d88P  888  888  Y88b  d88P  888"       
  "Y8888888P"    "Y8888P"    "Y8888P  88888P"   888  888   "Y8888P"   888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Mazda представит купе на базе RX-Vision в 2019 году

Mazda представит купе на базе RX-Vision в 2019 году

Японский концерн Mazda планирует наладить производство концепта RX-Vision, который был презентован еще в 2015 году на автосалоне в Токио. Автомобиль стоимостью $100 тыс. будет отличаться от концепт-кара, но при этом сохранит некоторые общие черты.
Большинство технических параметров автоновинки пока держатся 

26 декабря 2016, 12:37
Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Китайская корпорация Geely обновила кроссовер Boyue, знакомый автолюбителям также под наименованием NL-3. Эта модель может уже в 2017 году появиться на рынке России.
Серьезных изменений в автоновинке не предвидится. В основном они относятся к дизайну интерьера. Вместе с тем, модель 

26 декабря 2016, 10:55
Обновленные Volkswagen Golf и Golf R Variant поступили в продажу

Обновленные Volkswagen Golf и Golf R Variant поступили в продажу

На европейском рынке начались продажи обновленного хэтчбека Volkswagen Golf. Автомобиль впервые получил 1,0-литровый турбированный мотор производительностью всего 85 л.с. Таким агрегатом оснастят базовую комплектацию стоимостью 17 850 евро, что эквивалентно примерно 1,4 млн рублей. Эта модель станет расходовать 4,8 литра 

23 декабря 2016, 01:02
В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

На авторынок России в 2017 году придут пять бюджетных новинок, информируют эксперты аналитического агентства «Автостат». На первой строке рейтинга находится отечественный универсал LADA Vesta Cross, который появится летом. Выпуск модели наладят на Ижевском предприятии, а ее цена будет порядка 800 

23 декабря 2016, 10:17
Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Новый Renault Duster, получивший кодовое обозначение HJD, появится в 2018 году. Модель сохранит текущую платформу B0. Обновленный Renault Duster увеличится в размерах. Под капотом автомобиля останутся атмосферные двигатели емкостью 1,6 и 2,0 л, а вариатор модель получит от Renault Kaptur.

При этом 

22 декабря 2016, 05:34
Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Японский концерн Honda вывел на американский рынок новое поколение компактного кроссовера SR-V. Официальная цена автоновинки стартует с отметки в $24 945. Премьера модели состоялась в октябре в Детройте.
Пятое поколение кроссовера Honda SR-V создано на платформе взятой за основу десятой 

22 декабря 2016, 11:40
Chevrolet показала тизер нового кроссовера Traverse

Chevrolet показала тизер нового кроссовера Traverse

Американская компания Chevrolet опубликовала официальное изображение кроссовера Traverse второго поколения, презентация которого состоится в январе 2017 года в Детройте. Вседорожник получит вместительный багажник и расширенное пространство для пассажиров третьего ряда.

Пресс-служба концерна сообщила, что обновленный автомобиль продемонстрирует «смелый и утонченный» дизайн. На Chevrolet Traverse установят 

19 декабря 2016, 03:12
В Сети появились первые шпионские фото кроссовера Volvo XC60

В Сети появились первые шпионские фото кроссовера Volvo XC60

В Интернете появились первые шпионские фотографии обновленного кроссовера Volvo XC60, который вышел на дорожные тесты в Скандинавии. В модельной линейке Volvo модель займет место между XC40 и XC90. Вторая генерация получит платформу SPA, которая впервые использовалась в XC90. Эксперты отметили, 

14 декабря 2016, 02:53
Названы самые популярные в России иномарки в ноябре 2016 года

Названы самые популярные в России иномарки в ноябре 2016 года

Специалисты агентства «Автостат Инфо» говорят, что десятку наиболее востребованных иномарок в России возглавляет KIA Rio. Ее продажи выросли на 36,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, составив 8367 экземпляров.
На втором месте рейтинга оказалась Hyundai Solaris. Всего было продано 7322 

14 декабря 2016, 10:44
SsangYong озвучила цены и комплектации кроссовера Tivoli для России

SsangYong озвучила цены и комплектации кроссовера Tivoli для России

Южнокорейская компания SsangYong назвала стоимость и дату презентации нового кроссовера Tivoli. Об этом сообщают зарубежные информагентства. В России ценник автомобиля будет начинаться от 1 миллиона рублей.
Автоновинка появится сразу в трех вариациях, цена самого дорогого составит 1,4 млн рублей. Базовая 

13 декабря 2016, 11:33
Продажи внедорожника Lexus RX в России выросли на 668,7%

Продажи внедорожника Lexus RX в России выросли на 668,7%

Компания Lexus в ноябре 2016 года реализовала в России 1855 экземпляров своей продукции. Продажи выросли на 71,4%. Рекордный показатель продемонстрировал кроссовер Lexus RX, который разошелся числом 638 авто, что на 668,7% превышает результаты 2015 года.
Продажи вседорожника Lexus LX составили 

12 декабря 2016, 04:38
В Skoda раскрыли отличия российской версии кроссовера Kodiaq

В Skoda раскрыли отличия российской версии кроссовера Kodiaq

Чешская компания Skoda адаптирует новую модель Kodiaq под российских автолюбителей. На презентации паркетника в Берлине стало известно, что российская версия автомобиля получит увеличенный клиренс – 194 мм, в то время как для европейцев этот показатель составляет 188 мм.

Официальных сведений о комплектациях пока нет. 

30 ноября 2016, 11:49
«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq презентуют весной 2017 года

«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq презентуют весной 2017 года

Чешский производитель Skoda собирается рассекретить новую версию спортивного семиместного кроссовера Kodiaq на Женевском автосалоне в 2017 году. Об этом сообщило руководство компании в интервью изданию CarAdvice.
Стоит отметить, что спортивная модификация SportLine уже имеется у другой модели Skoda – Superb, 

20 ноября 2016, 07:16
Новый кроссовер Skoda Kodiaq привезли в РФ

Новый кроссовер Skoda Kodiaq привезли в РФ

В Россию привезли новый внедорожник Skoda Kodiaq. Об этом стало известно из Сети, где появились фото автовоза с чешскими внедорожниками. Папарацци сделали снимок нового кроссовера на Киевской трассе недалеко от Москвы.
Таким образом, эксперты сделали вывод о появлении обновленной модели в 

10 ноября 2016, 01:40
Skoda начала серийный выпуск нового кроссовера Kodiaq

Skoda начала серийный выпуск нового кроссовера Kodiaq

На предприятии Skoda стартовал серийный выпуск нового большого кроссовера Kodiaq. Планируется, что автоновинка даст возможность бренду укрепить позиции в сегменте SUV уже в ближайшие месяцы.
Как сообщают эксперты, Skoda Kodiaq будет предлагаться с пятью турбированными бензиновыми и дизельными моторами мощностью 

19 октября 2016, 03:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна