В представительстве чешской компании Skoda раскрыли примерную дату прихода нового кроссовера Kodiaq на рынок России. Этот автомобиль сегмента SUV появится у российских дилеров в мае 2017 года, сказал директор подразделения Skoda в РФ Бернхард Майер.
По словам специалиста, не исключена возможность выпуска Skoda Kodiaq на мощностях завода в Нижнем Новгороде. Среднеразмерный «паркетник» получит 1,4-литровый бензомотор TSI, который будет генерировать мощность до 150 л.с.
Топовый вариант Skoda Kodiaq оснастят 180-сильным 2,0-литровым силовым агрегатом. Комплектации модели для рынков Европы и КНР могут получить более мощные двигатели, в том числе дизельные.
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