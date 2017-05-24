Представители южнокорейского концерна Kia Motors назвали цены на обновленную версию хэтчбэка Kia Picanto для РФ. Автомобиль имеет передний привод, 2 типа бензинового атмосферного двигателя (механика и автомат) и 2 типа трансмиссий на выбор автолюбителя.
Стоимость базовой версии Classic - 549,9 тысяч рублей. За исполнение Comfort потребуется выложить 634,9 или 674,9 тыс. рублей, Luxe — 754,9 тыс., Prestige — 794,9 тыс., а GT Line — за 854,9 тыс..
Отличить современный Picanto от прежней версии можно, в частности, по новым фарам головного света со светодиодными "габаритами" и дневными ходовыми огнями. Модель сохранила длину, но в профиль она выглядит несколько иначе.
Из других особенностей специально для России - полный зимний пакет, в том числе подогрев руля и форсунок стеклоомывателя, брызговики спереди и сзади. Можно также отметить окрашенные в цвет кузова зеркала и бамперы.
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