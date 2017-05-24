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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Обновленный кроссовер Honda HR-V готовят к выходу на мировой рынок

Обновленный кроссовер Honda HR-V готовят к выходу на мировой рынок

Японский концерн Honda планирует вывести на мировой авторынок обновлённый кроссовер HR-V. Рестайлинговый Honda HR-V оснастят полностью светодиодной головной оптикой и задними фарами с новой структурой LED-матриц.
Интерьер автоновинки также претерпел изменения. Специалисты, в частности, применили более качественные материалы отделки и 

23 мая 2017, 05:05
Составлен рейтинг самых популярных внедорожников с пробегом в России

Составлен рейтинг самых популярных внедорожников с пробегом в России

Аналитики «Автостата» представили свою версию топ-10 наиболее востребованных у россиян внедорожников с пробегом по результатам 1-го квартала 2017-го. На первой строчке списка российская Lada 4х4.
По статистике, объем рынка подержанных моделей этого внедорожника в январе-марте составил 22,2 тыс. экземпляров, что 

22 мая 2017, 05:22
В Самаре прошла выставка ретроавтомобилей

В Самаре прошла выставка ретроавтомобилей

Всего на выставке ретроавтомобилей в самарском парке "Дружба" представлено около 50 машин. Несколько иномарок и почти полная линейка советского автопрома. Все экспонаты - на ходу. Их привезли энтузиасты не только из областной столицы, но и из Тольятти, Новокуйбышевска и Ульяновска.

22 мая 2017, 02:33
Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

В следующем месяце корпорация OnePlus официально представит новый флагманский смартфон, который будет продаваться в Соединенных Штатах, Европе, РФ, КНР и ряде других стран. Инсайдеры информируют, что модель OnePlus 5 будет доступна в трех модификациях. Стоимость в США базовой модели с 

22 мая 2017, 10:26
ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить административное дело против LG по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом заявил замруководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.
Как отмечается, соответствующее решение примут в скором времени. 

18 мая 2017, 03:24
В Самарской области дорожает салат

В Самарской области дорожает салат

В Самарской области снова выросли цены на овощи. Их подорожание наблюдается уже несколько недель. Об этом говорится в отчете Самарастата по итогам еженедельного мониторинга стоимости продуктов. Так, со 2 по 10 мая, по данным службы статистики, в регионе картофель подорожал 

12 мая 2017, 11:06
В России подорожают лекарства

В России подорожают лекарства

Самые доступные по цене лекарства, входящие в список жизненно необходимых, вырастут в цене примерно на 15%. Это может случиться уже в начале 2018-го, когда правительство одобрит новый порядок ценообразования в данной сфере.
Расценки, по всей видимости, будут  устанавливать в соответствии 

10 мая 2017, 05:41
8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля

8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля

Эксперты «Автостата» определили, какие автопроизводители, реализующие свои транспортные средства в РФ, изменили стоимость продукции. По данным аналитического агентства, 8 марок пересмотрели прайсы во второй половине апреля.
Изменения коснулись отдельных моделей, а не брендов в целом. Например, Chevrolet Niva прибавила в 

2 мая 2017, 05:14
Названа дата старта продаж KIA Picanto нового поколения в России

Названа дата старта продаж KIA Picanto нового поколения в России

Старт продаж хэтчбека KIA Picanto новой генерации на отечественном авторынке назначен на июнь. Как рассказывают российские СМИ, транспортное средство для РФ станут выпускать на калининградском предприятии.
С выходом нового Picanto на конвейер все представленные на нашем рынке модели KIA будут 

14 апреля 2017, 01:43
Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Южнокорейская компания Kia опубликовала в Сети первые изображения обновленной модели Picanto. Официальная премьера компактного хэтчбека состоится уже в начале 2017 года в Корее.  

Судя по тизерам, Kia Picanto получил спортивную внешность с улучшенной оптикой, новыми бамперами и увеличенными патрубками.
Передние 
22 декабря 2016, 04:24
Автомобиль KIA Picanto стал в мае лидером продаж в А-классе

Автомобиль KIA Picanto стал в мае лидером продаж в А-классе

Эксперты «Автостата» провели исследование отечественного рынка новых легковых автомобилей сегмента А-класса. По его результатам в мае у микролитражек сменился лидер.
Вместо хорошо известного российским автолюбителям Daewoo Matiz на первую строку данного перечня поднялся KIA Picanto. Его реализация в мае составила 

24 июня 2016, 04:41
KIA начинает продажи в России обновленного Picanto

KIA начинает продажи в России обновленного Picanto

Рестайлинговый хетчбэк KIA Picanto появился на отечественном рынке. Модель отличается от предыдущий версии бамперами, иной формой противотуманных фар, дизайном колесных дисков, деталями салона и наличием новых опций.

Хетчбэк, как и прежде, представлен в трехдверном и пятидверном кузове. В экономном 
12 мая 2015, 01:58
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