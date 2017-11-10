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Материалы по теме:

Самара заняла 8-е место в рейтинге

Самара заняла 8-е место в рейтинге "Яндекса"

На основе запросов пользователей в поисковике «Яндекс» специалисты компании составили топ популярности российских мегаполисов. Всего в списке оказалось 50 крупнейших городов России. Самара оказалась на 8-м месте. Были изучены запросы с названиями городов, сделанные за 12 месяцев – с августа 

8 ноября 2017, 07:09
Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году

Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году

Наиболее привлекательным для путешественников всего мира городом в текущем году эксперты признали Гонконг. Об этом идет речь в отчете Euromonitor International, сообщает РИА Новости.
В Гонконге в 2017-м побывали 25,7 млн туристов. «Серебро» в этом рейтинге досталось Бангкоку (23,3), «бронза» 

8 ноября 2017, 09:37
Самара оказалась в десятке городов с самыми плохими дорогами

Самара оказалась в десятке городов с самыми плохими дорогами

Самара заняла 92 место из 100 в рейтинге крупнейших городов России по качеству дорог и ситуации с парковками. Рейтинг составлен специалистами портала «Домофонд». Всего в опросе приняли участие более 258 тысяч россиян, из них почти 4000 жителей Самарской области.
1 ноября 2017, 01:46
«РЕН ТВ» вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин!

«РЕН ТВ» вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин!

28 октября «РЕН ТВ», партнер ТРК «ТЕРРА», вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин (в возрасте от 25 до 54 лет) – с долей 9,9%.
31 октября 2017, 03:36
«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

В Кировской и Ярославской областях отмечено наибольшее число смертей, связанных  с отравлениями спиртными напитками. За первые 8 месяцев текущего года в этих регионах зафиксировано более 16 таких случаев на 100 тысяч жителей, рассказывают "Известия" со ссылкой на исследование Росстата.
Третье 

16 октября 2017, 03:20
Генпрокуратура забраковала почти 100 тысяч региональных законов

Генпрокуратура забраковала почти 100 тысяч региональных законов

Генеральная прокуратура выявила в российских регионах 94,2 тыс. законов, противоречащих федеральному законодательству. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на официальных представителей ведомства.
В частности, сообщается, что региональные власти незаконно уменьшали расходы на сферы здравоохранения и образования, лишали бюджетников льгот по 

11 октября 2017, 12:16
Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Эксперты агентства «Автостат» представили список из 10 регионов-лидеров по числу иномарок. При анализе ситуации учитывались сведения за первое полугодие 2017-го.
На первом месте рейтинга находится Калининградская область. Доля таких транспортных средств здесь составляет 95,5%. На второй позиции оказался Приморский край 

29 сентября 2017, 03:20
ОНФ назвал города с самыми хорошими и самыми «убитыми» дорогами

ОНФ назвал города с самыми хорошими и самыми «убитыми» дорогами

Эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обновили рейтинги городов с самыми хорошими и самыми «убитыми» дорогами. Как показывают результаты недавнего исследования, лучшими в РФ дорогами могут похвастаться Тюмень, Майкоп и Белгород. На другом полюсе списка - Махачкала, Орск и Тверь.
По 

28 сентября 2017, 05:14
Работа в Самаре: кого ждет новая волна сокращений

Работа в Самаре: кого ждет новая волна сокращений

В Самарской области 18 тысяч 400 человек не трудоустроены. При этом уровень безработицы составляет всего 1%. И официально она снижается. Тем временем в регионе грядут новые сокращения. Если верить полномочному представителю президента в ПФО, на Автовазе в ближайшие два года 

19 июля 2017, 08:38
В России растет безработица

В России растет безработица

Сайт по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» выяснил, где сейчас могут найти работу специалисты без опыта и на какую зарплату они могут рассчитывать. Оператору кол-центра, продавцу, повару, дворнику, упаковщику, уборщику, официанту и врачу-терапевту предлагают от семи до 25 тыс. рублей. 

30 марта 2017, 11:43
Какие профессии сейчас наиболее востребованы в Самарской области

Какие профессии сейчас наиболее востребованы в Самарской области

В России растет число безработных. Сейчас на биржах труда числится более 860 тысяч человек. Это 3-4 % от всего трудоспособного населения страны. Непростая ситуация в Самарской области. По данным статистов, с ноября 2016 года по январь 17-го почти 30 тысяч 

9 марта 2017, 01:18
Новые пособия по безработице останутся на уровне 2016 года

Новые пособия по безработице останутся на уровне 2016 года

Размер пособия по безработице в 2017 году останется прежним. Минимум составит 850 рублей, а максимум - 4900. Эти цифры неизменны уже несколько лет подряд.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению правительства, уровень выплат может поменяться, если будут приняты поправки в 

16 декабря 2016, 02:55
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