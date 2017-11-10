Самый низкий показатель безработицы в Российской Федерации отмечен в Севастополе (0,2%), а наибольший — в Ингушетии (10,3%). Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на недавнее исследование специалистов Минтруда.
За лидером идут Санкт-Петербург, Москва, Крым, а также Ленинградская и Липецкая области, отмечают эксперты министерства. Если говорить о другом полюсе рейтинга, то наивысшие показатели безработицы отмечены, кроме упомянутой Ингушетии, в Чечне и Туве. Как подсчитали в ведомстве, общее количество нетрудоустроенных россиян, стоящих на специализированном учете в службах занятости, за год уменьшилось более чем на 100 000 человек.
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