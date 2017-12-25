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Материалы по теме:

Минсельхоз: минимальная цена на вино может составить 180-190 рублей

Минсельхоз: минимальная цена на вино может составить 180-190 рублей

Российский Минсельхоз озвучил инициативу определить минимальную розничную цену на вино в размере 180 – 190 рублей. Такое предложение собираются представить на рассмотрение Министерства финансов весной следующего года, рассказывают «Известия».
Как считают авторы предполагаемого новшества, фиксированная цена на вино даст возможность 

25 декабря 2017, 10:33
Эксперты топливного рынка Самары прогнозируют рост цен на бензин

Эксперты топливного рынка Самары прогнозируют рост цен на бензин

Увеличение топливных акцизов на 50 копеек за литр, которое произойдет с 1 января следующего года, не окажет влияния на его стоимость в рознице. Во всяком случае в этом уверено руководство Федеральной антимонопольной службы. По мнению чиновников, это повышение уже заложено 

21 декабря 2017, 09:05
В Минсельхозе заявили о рекордно низком росте цен накануне Нового года

В Минсельхозе заявили о рекордно низком росте цен накануне Нового года

В преддверии новогодних праздников увеличение стоимости продуктов питания в Российской Федерации оказалось на уровне 1%. Об этом рассказал глава Минсельхоза России Александр Ткачев. И это в условиях растущего спроса.
По словам руководителя ведомства, этот случай является беспрецедентным для последних лет. 

20 декабря 2017, 11:07
Российские ученые назвали вредные продукты в салате оливье

Российские ученые назвали вредные продукты в салате оливье

Российские специалисты-медики из СибГМУ заявили, что нужно подкорректировать некоторые рецепты классических для новогодних праздников блюд. В частности, по мнению ученых, следует пересмотреть ингредиенты салата оливье.
Из перечня составляющих любимого многими блюда хотят вычеркнуть соленые огурцы. Они, как показало исследование, вредны 

18 декабря 2017, 02:11
Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
По словам главы 

15 декабря 2017, 10:06
Маркировку лекарств в российских аптеках начнут вводить в 2018 году

Маркировку лекарств в российских аптеках начнут вводить в 2018 году

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, введение в Российской Федерации маркировки медикаментов стоимостью выше ста рублей собираются осуществить в 2018 году. При этом отмечается, что самый дешевый разряд, где стоимость ниже 50 рублей за упаковку, подпадет под такую схему в 

14 декабря 2017, 10:25
Роспотребнадзор предложил ставить на вредных для здоровья продуктах «черные метки»

Роспотребнадзор предложил ставить на вредных для здоровья продуктах «черные метки»

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила в беседе с «Известиями», что в Российской Федерации порядка 25% взрослых имеет диагноз «ожирение». Исходя их такой печальной статистики, на вредных для здоровья продуктах могут начать ставить так называемые «черные метки».
Как говорит глава ведомства, 

11 декабря 2017, 09:13
«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками

«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками

Сегодня, 3 декабря, в паблике «Черный список Сызрань», где жители города делятся отзывами о приобретенных товарах и услугах, появилось сообщение от местной жительницы Олеси Володиной. Девушка выложила фото, где изображены червивые конфеты с экстравагантным названием «Укус женщины».

Как 
3 декабря 2017, 02:57
Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Рейтинг продуктов по увеличению цен в последнем месяце года по инициативе «Российской газеты» представили специалисты  ФинЭкспертизы. Они проанализировали сведения за 5 лет. Как отмечено, перед Новым годом в торговых точках практически все продукты дорожают, но процент повышения может очень сильно 

28 ноября 2017, 12:01
Минсельхоз предложил уничтожать небезопасные продукты

Минсельхоз предложил уничтожать небезопасные продукты

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выступило с предложением уничтожать продукцию, которая не соответствует техническим регламентам. Об этом информируют "Известия" со ссылкой на текст законопроекта.
Минсельхоз предлагает ужесточить административную ответственность для недобросовестных производителей. В ведомстве уверены, что в данном направлении следует 

17 августа 2017, 09:10
В магазинах скоро должна подешеветь гречка

В магазинах скоро должна подешеветь гречка

У производителей цены на гречиху уже снизились почти вдвое. По состоянию на 1 августа фермеры готовы уступить крупу в среднем за 15 тысяч рублей за тонну, говорится в отчете Минсельхоза. Для сравнения: в первый день августа прошлого года ценник начинался 

11 августа 2017, 04:41
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