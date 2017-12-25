Стоимость моллюсков и морской капусты может серьезно упасть в 2018 году вследствие уменьшения НДС на устриц, мидии, гребешки и морские водоросли, рассказывают «Известия» со ссылкой на информацию Минсельхоза.
Как следует из проекта, моллюски и морская капуста будут практически приравнены к сельхозпродукции. При продаже они будут облагаться НДС по ставке 10% вместо 18%, сообщают эксперты.
Инициатива ведомства направлена на увеличение выпуска пищевой продукции из морепродуктов, прежде всего, в Приморском крае, Крыму, Карелии, поясняют специалисты Минсельхоза.
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