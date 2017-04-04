Кроссовер Volkswagen Teramont придет на отечественный авторынок осенью 2017 года. Он будет конкурировать с Toyota Highlander и Honda Pilot. Автомобили российские дилеры станут получать из Соединенных Штатов.
Автолюбителям модель предложат с двухлитровым турбодвигателем TSI мощностью 238 л.с. и 3,6-литровым атмосферником V6 производительностью 280 л.с.. С силовыми установками станут функционировать восьмискоростной «автомат» и полноприводная система.
Длина модели составит 5 037 мм. Транспортное средство будет вмещать 7 взрослых пассажиров. Минимальная цена автоновинки будет порядка 2,3 – 2,5 млн рублей.
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