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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Audi объявила о снижении цен на запчасти и аксессуары в России

Audi объявила о снижении цен на запчасти и аксессуары в России

Представители компании Audi в РФ анонсировали снижение цены запчастей и фирменных аксессуаров до 30%. Как отмечают российские специализированные издания, скидки относятся к тем деталям, которые чаще используются в обслуживании, а именно тормозным колодкам, угольному и воздушному фильтрам, свечам зажигания.
Если 

4 апреля 2017, 09:52
Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России

Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России

Представители концерна KIA озвучили рублевые цены обновленного внедорожника Mohave. Автомобиль предлагается с одной силовой установкой, полным приводом, в трех комплектациях.
Стоимость модели стартует с отметки в 2 419 900 рублей. Автомобиль получил дизельную «шестерку» на три литра, выдающую 250 л.с. 

3 апреля 2017, 05:19
Составлен топ-10 бюджетных кроссоверов с пробегом в России

Составлен топ-10 бюджетных кроссоверов с пробегом в России

Российские эксперты составили рейтинг представленных на отечественном рынке кроссоверов с пробегом. Они определили лучшие автомобили этой категории по соотношению цена-качество.
На первом месте списка кроссовер KIA Sorento, первое поколение которого выпускалось в 2002-2009 гг. По словам специалистов, цена такого автомобиля 

3 апреля 2017, 01:34
Volvo может начать сборку автомобилей в России

Volvo может начать сборку автомобилей в России

Корпорация Volvo может начать сборку машин и выпуск автокомпонентов в России.  Об этом рассказывают специализированные издания со ссылкой на гендиректора Volvo Cars Russia Майкла Мальмстена.
По словам топ-менеджера, в компании полагают, что авторынок РФ в перспективе вырастет. Впрочем, на данный 

31 марта 2017, 05:21
Jeep выведет на рынок России внедорожник Compass нового поколения

Jeep выведет на рынок России внедорожник Compass нового поколения

В ближайшее время модельный ряд концерна Jeep на авторынке России расширится за счет прихода нового внедорожника Compass. Сведения об этой модели уже распространили на официальном сайте компании. Впрочем, информации о дате старта продаж и стоимости пока нет.
Как сообщается, модель 

31 января 2017, 03:55
Subaru представила первый тизер и раскрыла дату дебюта нового XV

Subaru представила первый тизер и раскрыла дату дебюта нового XV

Японский концерн Subaru представил первый релиз о пополнении модельного ряда внедорожником Subaru XV Crosstrek 2018. Дебют автоновинки состоится в третьем квартале 2017 года.
В рамках официальной презентации концепта кроссовера XV Crosstrek компания раскрыла отдельные изменения в автомобиле. Новинка будет относиться 

23 января 2017, 04:43
Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Как следует из результатов анализа, проведенного экспертами аналитического агентства «Автостат», по результатам прошлогодних продаж Nissan X-Trail признан наиболее востребованным автомобилем на столичном рынке в сегменте внедорожников и кроссоверов. Модель X-Trail в 2016-м разошлась тиражом 4 611 автомобилей, что на 14,5% 

19 января 2017, 03:20
Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

В японской корпорации Mitsubishi намерены вывести на российский рынок два новых внедорожника в 2017 году. Это обновленная вариация Outlander, которая будет у дилеров уже в следующем месяце, и рестайлинговый дизельный Pajero Sport, реализация которого начнется в апреле.
Оба внедорожника соответствуют 

18 января 2017, 03:40
Volkswagen показал новый внедорожник Teramont на видео

Volkswagen показал новый внедорожник Teramont на видео

На официальном канале Volkswagen в YouTube появился видеоролик с новым 7-местным кроссовером Teramont. Выход новинки на автомобильный рынок планируется в 2017 году, а презентация автомобиля запланирована на середину ноября текущего года.

Ожидается, что внедорожник представят на автомобильном салоне, который 
15 сентября 2016, 07:01
Внешность кроссовера Volkswagen Teramont полностью рассекречена

Внешность кроссовера Volkswagen Teramont полностью рассекречена

В Сети появились изображения семиместного кроссовера Volkswagen Teramont. Официально его презентуют этой осенью на автосалоне в Лос-Анджелесе. Полученные автошпионами фото обнародовало китайское издание Autohome.
Автоновинка выдержана в русле концептуальной модели CrossBlue. По суждению специалистов, внешний вид и интерьер транспортного средства 

23 августа 2016, 04:15
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