600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре В Самаре потратят 126 тысяч рублей на выпуск 600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань. Таким образом, на один билет из бюджета пойдет около пяти рублей. Муниципальное предприятие «Коммунально-бытовые услуги» предоставляет скидку на помыв в общих отделениях городских бань …