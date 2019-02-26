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«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы
Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода …
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26 февраля 2019, 07:20
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
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26 февраля 2019, 10:35
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Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?
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26 февраля 2019, 08:52
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Реальные доходы населения Самарской области сокращаются
В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с …
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25 февраля 2019, 07:08
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга
Роскачество назвало 5 правил безопасного онлайн-шопинга. Их соблюдение позволит пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки - либо курьеру, либо при самовывозе. Кроме того, лучше завести спецкарту, на которую будут поступать деньги только …
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23 февраля 2019, 04:18
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?
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21 февраля 2019, 11:08
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В России отзывают автомобили Datsun
Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе в сентябре прошлого года.
Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может …
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21 февраля 2019, 03:22
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем
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15 февраля 2019, 03:34
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В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней
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13 февраля 2019, 05:04
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Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport
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30 января 2019, 03:05
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Уборщицы из Сызрани привлекают клиентов необычными способами
На сайте объявлений появилось необычное предложение услуг в Сызрани. Потенциальным клиентам предлагается уборка помещений - офисов, квартир и частных домов порядочными сотрудниками. Интересно, что объявление начинается со слова «сиськи» и это не случайно - так мастерицы клининга привлекают внимание работодателей.
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15 января 2019, 09:12
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Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей
«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках …
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26 декабря 2018, 08:27
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Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее
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20 декабря 2018, 10:21
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В Самарской области введут «предпенсионные» льготы
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25 сентября 2018, 09:08
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Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста
Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте …
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24 сентября 2018, 01:27
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600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре
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21 мая 2018, 08:03
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На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей
В 2018 году на реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из федерального бюджета былы выделены 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство АВТОСТАТ со ссылкой на Минпромторг. Уточняется, что, учитывая ограниченный объем финансирования, а также большой спрос на …
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25 января 2018, 01:26
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