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Материалы по теме:

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода 
26 февраля 2019, 07:20
В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

До возобновления футбольного сезона в российской премьер-лиге остается четыре дня. Уже 2 марта самарские «Крылья Советов» в Москве сыграют с действующим чемпионом России - «Локомотивом». Между тем эта зима стала самой насыщенной по количеству новостей про «Крылья». Состав команды пополнили 
26 февраля 2019, 08:52
Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с 
25 февраля 2019, 07:08
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга

Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга

Роскачество назвало 5 правил безопасного онлайн-шопинга. Их соблюдение позволит пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки - либо курьеру, либо при самовывозе. Кроме того, лучше завести спецкарту, на которую будут поступать деньги только 
23 февраля 2019, 04:18
В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

В России увеличивается число киберпреступлений в банковском секторе. Только за прошлый год хакеры вывели со счетов россиян более 1 млрд 300 млн рублей. Это на 44 % больше, чем годом ранее. Под угрозой - банковские карты и счета корпоративных клиентов. 
21 февраля 2019, 11:08
В России отзывают автомобили Datsun

В России отзывают автомобили Datsun

Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе  в сентябре прошлого года.

Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может 
21 февраля 2019, 03:22
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом. В ноябре прошлого года один из прохожих заснял, как знаменитость разговаривает по мобильнику во время управления автомобилем. Он известил о нарушении полицию, а позже факт подтвердили материалы с дорожных 
15 февраля 2019, 03:34
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

С четверга, 31 января, стартуют продажи автомобиля LADA Vesta Sport. В этот день он появится в салонах, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Новую модель позиционируют как машину для тех, кто стремится к постоянному «драйву» в жизни и на дороге. Она поставляется в 
30 января 2019, 03:05
Уборщицы из Сызрани привлекают клиентов необычными способами

Уборщицы из Сызрани привлекают клиентов необычными способами

На сайте объявлений появилось необычное предложение услуг в Сызрани. Потенциальным клиентам предлагается уборка помещений - офисов, квартир и частных домов порядочными сотрудниками. Интересно, что объявление начинается со слова «сиськи» и это не случайно - так мастерицы клининга привлекают внимание работодателей.
«Сиськи! 
15 января 2019, 09:12
Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках 
26 декабря 2018, 08:27
Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила в третьем чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны 
20 декабря 2018, 10:21
В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

С минуты молчания началось первое заседание осенней сессии Самарской губернской думы. Депутаты почтили память Виктора Сазонова. Он возглавлял думу на протяжении последних 17 лет, и, даже когда в апреле стало известно о его тяжелой болезни, многие верили, что он и 
25 сентября 2018, 09:08
Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте 

24 сентября 2018, 01:27
600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре

600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре

В Самаре потратят 126 тысяч рублей на выпуск 600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань. Таким образом, на один билет из бюджета пойдет около пяти рублей. Муниципальное предприятие «Коммунально-бытовые услуги» предоставляет скидку на помыв в общих отделениях городских бань 

21 мая 2018, 08:03
На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей

На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей

В 2018 году на реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из федерального бюджета былы выделены 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство АВТОСТАТ со ссылкой на Минпромторг. Уточняется, что, учитывая ограниченный объем финансирования, а также  большой спрос на 
25 января 2018, 01:26
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