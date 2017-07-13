4
50
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           Y88b   d88P             d888    8888888888  888       888      
            Y88b d88P             d8888    888         888       888      
             Y88o88P                888    888         888       888      
  .d88b.      Y888P     888  888    888    8888888     88888b.   888  888 
 d88P"88b      888      888  888    888    888         888 "88b  888 .88P 
 888  888      888      888  888    888    888         888  888  888888K  
 Y88b 888      888      Y88b 888    888    888         888  888  888 "88b 
  "Y88888      888       "Y88888  8888888  888         888  888  888  888 
      888                    888                                          
 Y8b d88P               Y8b d88P                                          
  "Y88P"                 "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

Путешественница из Новой Зеландии погибла на Карибах, наблюдая на пляже за самолетами, отправляющимися в путь из местного аэропорта. Воздушная волна от взлетающего лайнера сбила туристку с ног, она упала на тротуар и получила смертельную травму головы.
Трагедия случилась накануне вечером. 

13 июля 2017, 02:14
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
Дело было так. По звонку одного мужчины стражи порядка отправились в город Кристо-Рэй. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, которые намеревались похитить 

13 июля 2017, 12:15
Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Золотые слитки общей массой в несколько десятков килограмм обнаружены в туалете самолета японской бюджетной авиакомпании Vanilla Air. Лайнер прибыл из Тайваня в аэропорт Кансай. Таможня уже признала найденное золото контрабандой.
Слитки находились в черном мешке и были спрятаны за стеной 

11 июля 2017, 10:14
В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов

В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов

Пять человек пострадали на острове Пхукет во время прогулки на слонах. В числе пострадавших – двое детей, сообщают зарубежные СМИ.
Ситуация развивалась так. Китайские туристы катались на экзотических животных в сафари-парке недалеко от хорошо известного путешественникам пляжа Чалонг. Слоны успели 

30 июня 2017, 10:05
Госдума одобрила поправки о сроках до 6 лет за создание «групп смерти»

Госдума одобрила поправки о сроках до 6 лет за создание «групп смерти»

Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, подразумевающие срок до 3 лет за вовлечение детей в так называемые "игры смерти". За склонение несовершеннолетних к самоубийству, в частности посредством небезызвестных "групп смерти" в соцсетях - до 6 лет.
В 

24 мая 2017, 02:07
В Самаре с детьми из «групп смерти» работают психологи

В Самаре с детьми из «групп смерти» работают психологи

Правоохранители проверяют сообщества в социальных сетях, которые тем или иным образом склоняют несовершеннолетних к суициду. В поле зрения полиции оказалось 13 групп. В них входят 12 детей из Самары. Об этом шла речь на заседании контрольного комитета гордумы.
Как пояснил 

11 мая 2017, 02:42
Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

В Госдуму направлен законопроект о запрещении средствам массовой информации и блогерам рассказывать о суицидах и способах их совершения. Документ находится в электронной базе нижней палаты.
Авторами  инициативы выступили депутаты Госсовета Удмуртии, которые хотят повторить похожий австрийский опыт. Запрет предлагается наложить 

5 мая 2017, 02:06
Смерть Николая Поролло признали суицидом

Смерть Николая Поролло признали суицидом

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти директора завода «Салют» Николая Поролло. Напомним, 76-летний мужчина был найден мертвым в собственном доме 31 марта. Проведенная проверка подтвердила факт суицида. Уголовное дело не возбудили в связи с отсутствием состава 
3 мая 2017, 09:38
Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
Десятки горожан стали свидетелями сильного пожара, вскоре после которого снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Все случилось прямо 

27 апреля 2017, 03:41
В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
При неуточненных пока обстоятельствах столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» и не менее пяти легковых автомобилей. А далее пассажирское транспортное средство буквально 

26 апреля 2017, 02:18
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
Свидетелями рискованной фотосессии оказались многие жители близлежащих домов. Одна женщина увидела детей из 

24 апреля 2017, 03:29
«Крылья Советов» проиграли «Уфе» и оказались в зоне вылета

«Крылья Советов» проиграли «Уфе» и оказались в зоне вылета

«Крылья Советов» после выездного поражения в девятнадцатом туре чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги опустились в турнирной таблице непосредственно в зону вылета. Поединок в столице Башкирии хозяева поля начали резво и самарцы не справились с их стартовым натиском - Иван Пауревич буквально 

13 марта 2017, 02:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна