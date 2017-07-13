В башкирской столице мужчина повис на лоджии девятого этажа. Кадры этого инцидента разместил в социальной сети жилец противоположного дома, снявший происходящее со своего балкона.
Очевидец запечатлел, как мужчина перелезает через перила лоджии дома № 80 по улице Цюрупы. Когда трагический финал этой сцены представлялся уже неминуемым, неизвестный забрался обратно в квартиру.
Информация тут же стала предметом обсуждений в Сети. Зачем все эти манипуляции были сделаны, и находился ли в тот момент гражданин в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – большой вопрос.
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