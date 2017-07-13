В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов Пять человек пострадали на острове Пхукет во время прогулки на слонах. В числе пострадавших – двое детей, сообщают зарубежные СМИ.

Ситуация развивалась так. Китайские туристы катались на экзотических животных в сафари-парке недалеко от хорошо известного путешественникам пляжа Чалонг. Слоны успели …