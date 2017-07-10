В России организациям торговли и сферы услуг могут запретить интересоваться у клиентов их персональными данными без особой надобности. Как сообщают «Известия», данная инициатива родилась в Роспотребнадзоре.
В настоящее время идет работа над соответствующими законодательными поправками. Как отмечается, сейчас у россиян могут потребовать паспортные данные при дистанционной покупке билета на то или иное мероприятие, хотя особой необходимости в этом нет.
Из документа следует, что в случае предъявления таких требований под угрозой отказа в предоставлении услуг предприятиям торговли и иным структурам могут грозить административные санкции. При этом обязательными пунктами требования персональных данных будет являться продажа билетов на самолет или поезд, представление государственных и финансовых услуг, приобретение оружия.
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