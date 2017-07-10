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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Минздрав озвучил инициативу ограничить скрытую рекламу спиртных напитков в телепередачах и фильмах. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения страны.
Как отмечают в министерстве, данная программа включает «одну из задач, целью которой в 

10 июля 2017, 10:03
Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

Народные избранники собираются принять поправки, подразумевающие увеличение порога задолженности для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказывают "Известия". Новшество подготовлено в комитете по госстроительству и законодательству.
Законопроект может вступить в силу уже к 

4 июля 2017, 10:06
Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Кабинет министров запретил оставлять детей дошкольного возраста в машине во время стоянки без присмотра совершеннолетних лиц. Соответствующие пункты появятся в правилах дорожного движения, а постановление уже размещено на правительственном портале.
Кроме того, в документе отмечается, что перевозить детей в транспортных 

4 июля 2017, 09:17
Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

В Российской Федерации в скором времени может появиться новая антитабачная норма. Курящим гражданам собираются запретить приближаться с сигаретой к подъездам многоквартирных домов ближе, чем на 10 метров.
Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесла группа членов Совфеда. Как говорят авторы предполагаемого 

30 июня 2017, 10:02
Зараженные клещи покусали 350 самарцев

Зараженные клещи покусали 350 самарцев

Почти в каждом пятом клеще, укусившем самарцев, нашли энцефалит, сообщает региональный Роспотребнадзор. Всего с начала эпидемического сезона, то есть с 16 марта, в губернии зарегистрировали более 2800 пострадавших от укусов, в том числе более 700 детей. Это почти на 1 

9 июня 2017, 01:02
В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж

В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж

Они расположены на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. За качеством воды в водоемах будут следить специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Мониторинг будет проводиться на 21 точке, оценивая санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
По данным ГИМС, в прошлом 

7 июня 2017, 05:04
Масса регионов: Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения области

Масса регионов: Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения области

По данным отечественных медиков, в России в два раза чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом сообщают «Известия» на основе доклада Роспотребнадзора, в котором содержатся сведения за последние несколько лет.
Как говорят специалисты, такую ситуацию спровоцировал ряд факторов, в частности 

6 июня 2017, 09:17
В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

Тольяттинская база отдыха "Спартак" и два лагеря в Красноярском районе - "Россия" и "Тихие озера" - этим летом будут пустовать. Впрочем, у "Спартака" и "России" еще есть шанс открыться, если удастся исправить допущенные нарушения.
По словам и.о. заместителя начальника ГУ 

31 мая 2017, 05:31
В России появится портал по контролю за персональными данными

В России появится портал по контролю за персональными данными

К 2019 году в РФ должен появиться портал, который предоставит возможность россиянам выяснять, кто обладает их персональными данными, и ограничивать либо вовсе запрещать использование таких сведений. Появление подобного ресурса должно решить вопрос неконтролируемого сбора информации.
Ввод сервиса будет курировать Роскомнадзор. 

18 мая 2017, 12:02
Самарский врач-невролог Сергей Макаров подал в суд на

Самарский врач-невролог Сергей Макаров подал в суд на "Яндекс"

Доктор требует удалить из результатов поиска все ссылки с упоминанием о нем. По мнению медика, часть информации, выдаваемой поисковиком, уже устарела, остальное является личными сведениями и не подлежит разглашению. Ранее Макаров направлял в "Яндекс" письмо с соответствующей просьбой, но ему отказали. 

6 мая 2016, 05:41
Злоумышленники пытаются воспользоваться персональными данными детей

Злоумышленники пытаются воспользоваться персональными данными детей

В эти минуты в региональном управлении Роскомнадзора идет телеконференция, посвященная защите персональных данных детей. Диалог ведется сразу с 13 регионами Приволжского федерального округа. Главная проблема - это размещение на школьных стендах информации об учащихся. Этим, по словам специалистов областного Роскомнадзора, 
10 декабря 2014, 11:34
Facebook будет делиться персональными данными россиян без их разрешения

Facebook будет делиться персональными данными россиян без их разрешения

С 1 января данные юзеров сервиса будут передаваться третьим лицам без специального разрешения. Сообщение об этом получили пользователи соцсети Facebook.
В уведомлении говорится, что если юзер продолжит пользоваться сервисом после 1 января, он автоматически соглашается с политикой использования данных, политикой 

26 ноября 2014, 07:48
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