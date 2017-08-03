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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей

Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей

Компании «РТ-Энерготрейдинг» не удалось взыскать почти 440 миллионов рублей с АвтоВАЗа. Такое решение по соответствующему иску принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Истец потребовал 413 миллионов для погашения задолженности по договору энергоснабжения, и еще 25 миллионов - проценты за пользование чужими 

2 августа 2017, 05:46
Банкирам урок: в Самаре вынесут приговор экс-сотрудникам Сбербанка и КуАЗа

Банкирам урок: в Самаре вынесут приговор экс-сотрудникам Сбербанка и КуАЗа

Октябрьский районный суд Самары назначил на 4 августа заседание по резонансному уголовному делу о покушении на мошенничество с векселями «КуйбышевАзота» на сумму в 1,7 миллиарда рублей. Обвиняемыми по нему проходят бывший руководитель тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светлана Лисицына, ее подчиненный 

2 августа 2017, 03:40
Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста

Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста

Глава департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков останется под домашним арестом. В среду суд Самарского района удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокуратурой, и продлил действие меры пресечения на месяц до 3 сентября. Связано это с тем, что на тот же срок продлено 
2 августа 2017, 02:41
Из самарских чиновников пытаются выбить 234 миллиона рублей

Из самарских чиновников пытаются выбить 234 миллиона рублей

Конкурсный управляющий обанкроченным МП «Коммунальник» попытался взыскать более 234 миллионов рублей с департамента имущества Самары. Соответствующее заявление рассматривал областной арбитражный суд. Как говорится в материалах дела, речь шла о привлечении мэрии к субсидиарной ответственности по долгам муниципального предприятия. Впрочем, это 

2 августа 2017, 07:49
Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.

Уголовное дело завели по статье 

25 июля 2017, 10:13
В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей

В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей

В понедельник, 5 июня, в Тольятти на бульваре Буденного было совершено нападение на пожилую женщину. Когда 78-летняя женщина заходила в подъезд, на нее сзади напал неизвестный мужчина маргинального вида – он несколько раз ударил женщину бутылкой, и когда она разбилась, 

6 июня 2017, 11:43
Избили, связали и ограбили: разбойное нападение под Кинелем

Избили, связали и ограбили: разбойное нападение под Кинелем

О разбойном нападении сообщил в Фейсбук Юрис Шафиев, бывший руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации Самары. По его словам, преступление произошло ночью в Студенцах, коттеджном поселке под Кинелем. Хозяева избиты, связаны. Что-то вынесли. Подозреваются «четверо в 
18 мая 2017, 02:21
Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей

Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей

В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«В городе участились случаи нападения ворон на людей. Прохожие могут быть атакованы воронами, случайно оказавшись вблизи деревьев 
12 мая 2017, 07:25
В Тольятти безработный предложил инвалиду-колясочнику помощь, а затем ограбил его

В Тольятти безработный предложил инвалиду-колясочнику помощь, а затем ограбил его

57-летний подозреваемый задержан.
11 июня 2016, 02:32
В блогах: помощь инвалиду

В блогах: помощь инвалиду

В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" опубликовали обращение инвалида 1-й группы Антона Чернышева из Тольятти. 39-летний мужчина ищет спонсора, который смог бы оплачивать ему ежемесячные курсы массажа. "У меня дикие боли во всем теле, потому что болезнь очень сильно прогрессирует. ДЦП. 
24 июля 2015, 06:44
В Москве контролеры высадили из троллейбуса 16-летнюю девочку-инвалида

В Москве контролеры высадили из троллейбуса 16-летнюю девочку-инвалида

Родители подростка написали заявление в полицию по факту высадки их дочери из общественного транспорта. Контролеры попросту не поверили девочке, что социальная карта принадлежит ей, отобрали проездной и выгнали из троллейбуса.

Инцидент произошел на Нахимовском проспекте на остановке «Улица Ивана 
25 июня 2015, 06:47
Девушка-инвалид, ставшая «Мисс мира», встретилась с детьми-сиротами

Девушка-инвалид, ставшая «Мисс мира», встретилась с детьми-сиротами

Ксения Безуглова - «Мисс мира - 2013» среди девушек на инвалидных колясках - специально приехала в Анапу в федеральный детский центр «Смена», чтобы пообщаться с детьми-сиротами, отдыхавшими там в этот момент. Она рассказала ребятам, как сама выстояла в сложной жизненной 

5 декабря 2014, 03:28
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