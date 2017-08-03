В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей В понедельник, 5 июня, в Тольятти на бульваре Буденного было совершено нападение на пожилую женщину. Когда 78-летняя женщина заходила в подъезд, на нее сзади напал неизвестный мужчина маргинального вида – он несколько раз ударил женщину бутылкой, и когда она разбилась, …