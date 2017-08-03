30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.
Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания на штраф в 200 000 рублей.
Дело стало скандальным из-за состояния здоровья Антона Мамаева. Инвалид, у которого атрофированы почти все мышцы, полностью отрицает свою вину во вменяемом ему преступлении. В то время как потерпевшие обвиняют его в разбойном нападении вместе с вооруженными лицами ради скутера.
Представители суда подчеркнули, что при вынесении приговора были учтены все доказательства и показания свидетелей. Мамаев не согласен с приговором и готов обжаловать решение Мосгорсуда.
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