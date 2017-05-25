Стоимость алкоголя, сигарет и бензина в 2017 году увеличится почти на треть Стоимость алкоголя, сигарет и бензина в следующем году увеличится почти на треть. Федеральный законопроект о повышении акцизов уже принят в первом чтении.

Если говорить подробнее, сборы на содержащую никотин продукцию увеличатся на 10%, на бензин пятого класса - на 36% …