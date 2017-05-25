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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В 2017 году средняя цена на пачку сигарет может вырасти до 220 рублей

В 2017 году средняя цена на пачку сигарет может вырасти до 220 рублей

Подорожание будет обусловлено резким - сразу до 30 процентов - увеличением минимальной ставки акциза: сейчас она равна 1680 рублям за тысячу сигарет, пишут федеральные СМИ. После повышения составит 2123 рубля. В МВД предупреждают, что это может спровоцировать нелегальную торговлю табаком 

21 декабря 2016, 01:27
Исследование: пачка сигарет в день вызывает 150 мутаций в клетках человека

Исследование: пачка сигарет в день вызывает 150 мутаций в клетках человека

Новые негативные последствия курения выявило проведенное в национальной лаборатории Лос-Аламоса углубленное генетическое исследование. Оно показало, что ежедневная пачка сигарет вызывает около 150 мутаций в клетках человека.
Патологии, в свою очередь, приводят к образованию раковых опухолей. Самые высокие показатели мутаций зафиксированы 

10 ноября 2016, 12:09
Стоимость алкоголя, сигарет и бензина в 2017 году увеличится почти на треть

Стоимость алкоголя, сигарет и бензина в 2017 году увеличится почти на треть

Стоимость алкоголя, сигарет и бензина в следующем году увеличится  почти на треть. Федеральный законопроект о повышении акцизов уже принят в первом чтении.
Если говорить подробнее, сборы на содержащую никотин продукцию увеличатся на 10%, на бензин пятого класса  - на 36% 

7 ноября 2016, 12:20
Пачка сигарет в России может подорожать на 10-20 рублей

Пачка сигарет в России может подорожать на 10-20 рублей

В 2017 году пачка сигарет в России может подорожать минимум на 10-20 рублей, подсчитали производители табака. Если Минфин реализует свою идею индексировать акциз на табачные изделия на 10% ежегодно, вплоть до 2019-го. По данным ведомства, эта мера принесет бюджету дополнительные 

5 октября 2016, 01:41
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