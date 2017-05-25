Минэкономразвития отказалось легализовать продажу табачных изделий в Сети, объяснив это борьбой с курением. Эксперты говорят, что такая онлайн-торговля просто нерентабельна.
Как заявили в ведомстве, расширять каналы продажи сигарет не стоит в первую очередь исходя из соображений борьбы с употреблением табачной продукции. При этом было отмечено, что данный вопрос тщательно прорабатывался.
Следует напомнить, в 2016-м Минэкономразвития выдвигало идею снять ограничения на торговлю онлайн несколькими категориями товаров. Речь шла о безрецептурных лекарствах, алкоголе, табаке, ювелирных изделиях и продуктах питания. Как утверждается, «позиция ведомства поменялась, на нее повлияли различные факторы».
По словам экспертов, приобретение сигарет в Сети - дело нерентабельное, так как никто не будет покупать одну пачку в Интернете – стоимость доставки превысит стоимость товара.
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