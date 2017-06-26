В ближайшие 3 года работникам таможенной службы окажутся доступны информационные ресурсы "Почты России". Это нужно для оперативного обнаружения наркотических, психотропных и взрывчатых веществ и оружия, информируют российские агентства.
Отправка запрещенных грузов через границу по почте в последнее время оказалась наиболее распространенных путем их попадания в Россию. Только в прошлом году таможенники обнаружили свыше 120 кг наркотиков в международных отправлениях. Нередко такой груз маскируют под шампуни, орешки, прячут в бытовой технике.
Как считается, дополнительная информация поможет уменьшить количество поступающих в РФ без таможенных платежей коммерческих партий товаров.
Дополнительные функции таможенников подразумевает "Комплексная программа развития Федеральной таможенной службы до 2020 года", которую Минфин должен одобрить до конца августа.
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