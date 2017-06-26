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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Полмиллиарда за таможню

Полмиллиарда за таможню

Компании "Волгаинжинирингспецтранс"  удалось выиграть конкурс на строительство объектов таможенной инфраструктуры в особой экономической зоне Тольятти. Впрочем,  она была единственным участником торгов.
Общая стоимость контракта могла составить чуть менее 504 миллионов рублей, претендент предложил выполнить работы за 502 миллиона. Теперь за 

22 июня 2017, 04:18
Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков

Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков

Начальником Самарской таможни назначен полковник Владимир Данченков. Глава Федеральной Таможенной службы России Владимир Булавин подписал соответствующий приказ, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Контракт с новым начальником Самарской таможни заключен на три года, срок действия - с 15 июня. Ранее Владимир Данченков занимал 

7 июня 2017, 05:19
В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

Самарские таможенники обнаружили необычный груз, прибывший из Стамбула в аэропорт Курумоч. При досмотре багажа пассажиров сотрудники ведомства в одном из чемоданов нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 80 сантиметров. Владелец чемодана сообщил, что якобы купил чучело в одной 
6 июня 2017, 04:35
Криминал перепишут: в странах СНГ появится единая база данных зеков

Криминал перепишут: в странах СНГ появится единая база данных зеков

Единая база учета осужденных за тяжкие преступления, в частности за терроризм, совершенных в странах СНГ, может появиться уже в 2017 году. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на замруководителя ФСИН Валерия Максименко.
По словам чиновника, появление такой базы сейчас 

12 мая 2017, 03:21
Отрубили Интернет

Отрубили Интернет

25 апреля по всей стране закрылись пункты коллективного доступа в Интернет на «Почте России». Госкомпания не смогла продлить контракт с «Ростелекомом» из-за отсутствия финансирования.
26 апреля 2017, 11:54
Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

В Амурской области служители Фемиды некоторое время назад оштрафовали гражданина КНР за попытку вывоза из РФ около полукилограмма самородного золота. Мужчина смог запихнуть его в пачку из-под сигарет и попытался пронести запрещенный груз через таможню.
По рассказам российских СМИ, контроль 

25 апреля 2017, 11:33
Квантовая криптография к 2019 году защитит российский интернет

Квантовая криптография к 2019 году защитит российский интернет

На эти цели Минобрнауки выделило грант в 140 млн рублей. Созданием уникальной защитной технологии займутся "дочка" Ростелекома "Инфотекс" и Московский университет.
Ученые должны будут представить систему защиты данных на базе квантовой криптографии, которая станет работать на открытых каналах связи со 

6 апреля 2017, 05:23
В блогах: в каком состоянии доходят до адресата посылки по «Почте России»

В блогах: в каком состоянии доходят до адресата посылки по «Почте России»

В группе «Самара life» показали, в каком состоянии доходят до адресата посылки по «Почте России». Речь идет о 45-м отделении на улице Авроры. Ваза оказалась разбитой на мелкие кусочки. «Почта работает просто ужасно!» - негодует автор. «Тоже мне новость, 
31 марта 2017, 07:36
В блогах: «И пусть весь мир подождет»

В блогах: «И пусть весь мир подождет»

Блогер Катерина Головкина жалуется на работу "Почты России" на Ташкентской. "Это отделение и ранее меня не особо радовало: окошек мало, летом нечем дышать, в пик выдачи пенсий очереди до двери, постоянная путаница и ругань из-за того, кто за кем 
20 марта 2017, 10:19
ФАС одобрила повышение тарифов «Почты России»

ФАС одобрила повышение тарифов «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба России одобрила повышение тарифов на пересылку корреспонденции «Почты России». По результатам проведенных расчетов ведомство предложило увеличить стоимость доставки открыток, писем, бандеролей на 13 с половиной процентов. Такая информация содержится пояснительной записке к приказу, размещенному на федеральном портале 

9 марта 2017, 01:05
В России создадут базу биометрических данных для медиков

В России создадут базу биометрических данных для медиков

Создание биометрической базы данных позволит медикам не только оказывать дистанционные услуги пациентам, но и опознать человека в случае тяжелого увечья лица в результате какой-либо травмы.  Для этого в базе будут храниться записи голосов и отличительные особенности лиц, причем  и пациентов, 

24 июня 2016, 04:09
В интернете опубликована база номеров автомобилей с данными их владельцев

В интернете опубликована база номеров автомобилей с данными их владельцев

В интернете появился ресурс, где по автомобильному номеру можно определить телефон его владельца и имя. Роскомнадзор в настоящее время осуществляет проверку новой базы относительно соответствия существующему законодательству о персональных данных.

На сайте autonum.info сообщается, что база данных создана автоматически самими пользователями, 

20 мая 2016, 09:36
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