С таким предложением выступил Минтранс. Как следует из проекта, в частности предлагается тщательнее диагностировать световые приборы. Речь идет как об основных фарах, так о ближнем и дальнем свете, а также противотуманных.
Как отмечают эксперты, проверку не пройдет автомобиль, у которого не функционирует либо демонтирован стеклоочиститель или стеклоомыватель. Сейчас требования подразумевают наличие и работоспособность хотя бы одного стеклоочистителя и одного форсункового стеклоомывателя ветрового стекла.
Вместе с тем, состояние двигателя должно соответствовать показаниям на панели приборов. Компаниям, проводящим техосмотр, разрешат не ставить диагностических картах круглую печать. Пару лет назад это требование упростили, однако не включили в соответствующие акты.
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