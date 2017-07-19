Закон о внесении поправок в статью о денежном довольствии российских военнослужащих подписал Владимир Путин. Данный документ появился на официальном сайте правовой информации.
Предлагаемые поправки расширяют перечень, на основании которого при увольнении военнослужащие будут лишены возможности получать единовременное пособие. В него включены новые пункты.
В частности, пособие не выплатят, если человека увольняют в связи с положительными результатами обязательных тестов на наркотики. Другая причина, по которой военнослужащий может лишиться выплат, касается совершения им административного правонарушения, связанного с употреблением определенных препаратов из соответствующей категории без назначения врача.
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