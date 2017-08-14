В ГИБДД появилась инициатива запретить инспекторам курить и грубо выражаться в процессе общения с участниками дорожного движения. Об этом рассказывают российские информагентства.
Как отмечается, в беседе с водителями сотрудник должен быть вежливым, корректным, обращаться на Вы, проявлять выдержку. При этом свои претензии и замечания следует излагать в убедительной и доходчивой форме, избегая ошибочного или двоякого их понимания. Обо всем этом речь идет в подготовленном документе.
Инспектор, продолжают авторы новшеств, должен воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка…». Согласно документу, если участник дорожного движения склоняет инспектора к «злоупотреблению служебным положением, получению взятки» и т.д., то сотрудник обязан подать соответствующее уведомление о подобных нарушениях.
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