2
06
50
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.             888     888    888888  888     888  888888b.    d8b 
 d88P  Y88b            888     888      "88b  888     888  888  "88b   Y8P 
 Y88b.                 888     888       888  888     888  888  .88P       
  "Y888b.    88888888  888     888       888  Y88b   d88P  8888888K.   888 
     "Y88b.     d88P   888     888       888   Y88b d88P   888  "Y88b  888 
       "888    d88P    888     888       888    Y88o88P    888    888  888 
 Y88b  d88P   d88P     Y88b. .d88P       88P     Y888P     888   d88P  888 
  "Y8888P"   88888888   "Y88888P"        888      Y8P      8888888P"   888 
                                       .d88P                               
                                     .d88P"                                
                                    888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".

Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, 
29 июля 2017, 02:28
Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей

Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей

Попали в ДТП - разбирайтесь сами. Уже с начала следующего года сотрудники Госавтоинспекции перестанут выезжать на место аварии, даже если между двумя участниками возникли разногласия, и они не могут решить, кто прав, а кто виноват. Соответствующие поправки внесены в закон 

6 июля 2017, 02:44
Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно

Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно

Прокуратура Промышленного района Самары потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких улицах города. После проверки, проведенной совместно с ГИБДД, представители надзорного ведомства обнаружили на участке XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной повреждения в виде выбоин и просадок, размеры которых не 

23 июня 2017, 02:04
Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года  в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По 

23 июня 2017, 11:15
Штраф за непропуск пешехода вырастет на тысячу рублей

Штраф за непропуск пешехода вырастет на тысячу рублей

Народные избранники одобрили в первом чтении проект закона, в котором идет речь об увеличении штрафов для водителей, не уступающих дорогу пешеходам. Как следует из законопроекта, депутаты предлагают повысить меру административной ответственности и поднять максимальный размер штрафа с 1500 до 2500 

16 июня 2017, 09:03
СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов

СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов

МВД и Минтранс не поддержали идею о создании преимуществ для водителей мотоциклов. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант".
По сведениям издания, в этих ведомствах высказались против новой нормы, определяющей правила движения мотоциклов между рядами. Некоторое время назад 

13 июня 2017, 10:04
В Самаре из-за Последнего звонка перекроют центр города

В Самаре из-за Последнего звонка перекроют центр города

В Самаре в четверг, 25 мая, будет ограничено движение автотранспорта. Это произойдет в связи с проведением праздника Последнего звонка.
Как сообщается, меры необходимы во время проведения шествия, чтобы учащиеся смогли беспрепятственно передвигаться по городу. Так, с 14:00 до 15:00 для 

22 мая 2017, 04:01
В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова

В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова

Это связано со строительством газопровода и последующим благоустройством территории.
Как информирует горадминистрация, с 8:00 понедельника, 22 мая, до 23:00 пятницы, 2 июня, будет ограничено движение транспорта по улице Буянова на участке 30 метров от улицы Рабочей в сторону улицы Красноармейской. 

19 мая 2017, 03:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна