Японский концерн Toyota презентовал обновленный вариант популярной модели Camry, предназначенные для рынка России. Изменения затронули все комплектации, в том числе Exclusive, которая была создана, исходя из предпочтений отечественных автолюбителей.
Новые Camry получат светодиодные противотуманные фары, а также темно-коричневый оттенок кузова. В версии Exclusive также будет доступна кожаная обивка сидений.
Уже названа цена автоновинки - 1,4 млн рублей. Выпускаться модель будет на сборочном предприятии Toyota в Северной столице.
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