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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

У «копейки» - день рождения

У «копейки» - день рождения

Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
К предстоящему юбилею автогиганта федеральный центр выделяет дополнительные средства 

20 апреля 2017, 05:50
Универсальный зонт-палатку для автомобиля изобрела Lanmodo

Универсальный зонт-палатку для автомобиля изобрела Lanmodo

Специалисты стартапа Lanmodo разработали оригинальное устройство, которое будет защищать автомобиль от осадков и прочего внешнего воздействия. Новинке дали наименование All-in-One Wireless Automatic Car Tent.
Созданный зонт станет при необходимости оберегать средство передвижения от дождя, града, нежелательного воздействия солнечных лучей и 

20 апреля 2017, 05:12
В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

Audi отзывает в РФ 2340 машин модели Q5, информирует Росстандарт. Речь идет об автомобилях, реализованных концерном в период с 2010 по 2017 год.
Причиной называют выявленную неисправность в водоотводе панорамного люка. Из-за его неправильной работы влага может попадать в потолочную 

19 апреля 2017, 05:21
Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты американского издания Ward’s Auto определили десятку лучших автомобильных интерьеров. В этот список попали сразу 7 моделей, не вошедших в предыдущий рейтинг.
За основу специалисты брали такие критерии, как эстетика салона, ощущение комфорта, безопасность, качество представленных материалов и т.д.. Из 

19 апреля 2017, 11:17
Минивэн Chrysler Pacifica приедет в Россию в конце 2017 года

Минивэн Chrysler Pacifica приедет в Россию в конце 2017 года

Компания Fiat Chrysler Automobiles намерена представить на авторынке России минивэн Chrysler Pacifica. Машина появится в РФ в конце 2017 года.
На данный момент официальной информации о стоимости и комплектациях нет. Сейчас на домашнем рынке модель реализуется с 6-цилиндровым мотором мощностью 

12 апреля 2017, 05:25
Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России

Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России

Представители концерна KIA озвучили рублевые цены обновленного внедорожника Mohave. Автомобиль предлагается с одной силовой установкой, полным приводом, в трех комплектациях.
Стоимость модели стартует с отметки в 2 419 900 рублей. Автомобиль получил дизельную «шестерку» на три литра, выдающую 250 л.с. 

3 апреля 2017, 05:19
Новый Renault Koleos появится в России летом 2017 года

Новый Renault Koleos появится в России летом 2017 года

В июне 2017 года на российском авторынке появится обновленный Renault Koleos. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
Как сообщают специалисты, стоимость модели стартует с отметки 1,3 млн рублей. За самую дорогую версию автолюбителям придется выложить 2 млн рублей.
Автоновинка имеет, в 

29 марта 2017, 12:19
Jeep Compass приедет в Россию к концу года

Jeep Compass приедет в Россию к концу года

Бренд Jeep собирается расширить свое присутствие на российском автомобильном рынке. В четвертом квартале 2017 года в РФ стартуют продажи нового кроссовера Compass.
Как отмечают специализированные издания, в линейку силовых установок отечественной вариации войдет 2,4-литровый бензомотор Tigershark. Речь идет о двух 

24 марта 2017, 12:24
Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Презентация обновленной Camry от компании Toyota состоялась в Детройте. Модель представили в том варианте, который японская компания приготовила для рынка Соединенных Штатов. Европейская версия станет немного отличаться.
По словам экспертов, авто посадили на новую платформу TNGA. Это в итоге дало 

10 января 2017, 05:27
В Сети появился первый тизер новой Toyota Camry

В Сети появился первый тизер новой Toyota Camry

Концерн Toyota распространил первую информацию об обновленной версии Toyota Camry. Кроме того, в интернете появилось тизерное изображение автоновинки. Сообщается, что эту генерацию седана представят уже в начале 2017 года. Информация о цене пока держится в секрете.
По словам экспертов, Toyota 

13 декабря 2016, 04:35
Toyota рассекретила седан Camry 2018 модельного года

Toyota рассекретила седан Camry 2018 модельного года

Автоконцерн Toyota разместил на своем сайте первый официальный тизер Camry 2018 модельного года. Эксперты активно обсуждают необычный и стильный внешний облик четырехдверного бизнес-седана нового поколения. Автомобиль будет представлен на автосалоне в Детройте уже в январе. Стандартная версия Toyota Camry получит модернизированный 

2 декабря 2016, 04:45
Автомобиль Toyota Camry россияне признали самым популярным в сегменте Е

Автомобиль Toyota Camry россияне признали самым популярным в сегменте Е

Отечественные эксперты задались целью определить самые востребованные у россиян модели автомобилей в классе Е. Согласно статистическим данным, за сентябрь в нашей стране их было реализовано 3,5 тысячи. Самой популярной, отмечают наблюдатели, оказалась Toyota Camry. Седан из Страны восходящего солнца обогнал 
29 октября 2015, 09:08
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