В РФ эксперты назвали наиболее популярный автомобиль с пробегом. Лидером в этой категории оказалась японская Toyota Corolla.
Согласно последним статистическим данным, за январь 2017 года в Российской Федерации было реализовано 6 845 подержанных машин Toyota Corolla. На втором месте рейтинга находится другая модель того же японского производителя - Toyota Camry. Ее результат за аналогичный период - 4 683 экземпляров.
«Бронза» в этом перечне досталась Mitsubishi Lancer. Показатель этой модели несколько скромнее - 3 258 проданных автомобилей.
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