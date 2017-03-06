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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 марта 2017г 
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Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

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По сравнению с аналогичным прошлогодним 

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Названы самые популярные российские автомобили с пробегом

Названы самые популярные российские автомобили с пробегом

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В тройке лидеров кроме LADA Samara оказались также LADA Classic 

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Названы самые популярные марки авто с пробегом на рынке России

Названы самые популярные марки авто с пробегом на рынке России

Отечественная Lada продолжает находиться на первой строке рейтинга автомобильных марок, проданных на российском вторичном рынке. Об этом говорят эксперты «Автостат Инфо». В октябре было реализовано свыше 132 тыс. машин Lada с пробегом. Наиболее популярными моделями этой марки специалисты называют Lada 

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Названы самые продаваемые авто в мире в 2016 году

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Названы российские цены и комплектации новой Toyota Corolla

Названы российские цены и комплектации новой Toyota Corolla

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14 июля 2016, 09:48
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Toyota объявила цены на обновленный седан Corolla

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Стандартная версия оснащается 1,33-литровым бензомотором, способным выдавать 99 л.с., который сопряжен с механической "шестиступкой”. В оснащение включены: кондиционер, обогрев 

4 июля 2016, 03:28
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