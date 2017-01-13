Японская корпорация Toyota представила обновленный внедорожник Highlander. В России он будет продаваться по цене от 3,63 млн рублей.
На отечественном авторынке новинка будет представлена в двух комплектациях. Приобрести модель в версии "Престиж" можно от 3,63 млн рублей. За вариацию "Люкс Safety" автолюбителям придется выложить 3,78 млн рублей.
В стандартную комплектацию популярного внедорожника входят кожаный руль, задний парктроник, трехзонный климат-контроль. Кроме того, специалисты обращают внимание потенциальных покупателей на мультимедийную систему с восьмидюймовым экраном.
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