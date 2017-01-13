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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
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Материалы по теме:

Renault Duster в 2016 году стал лидером сегмента SUV в России

Renault Duster в 2016 году стал лидером сегмента SUV в России

Renault Duster по результатам 2016 года является лидером продаж на территории России в сегменте SUV. Такие выводы сделали эксперты агентства «Автостат» после анализа ситуации на отечественном авторынке.
Лидерство Renault Duster в нашей стране сохраняется уже четвертый год подряд. В течение 

13 января 2017, 07:31
Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Эксперты составили топ-5 наиболее ожидаемых российскими автолюбителями внедорожников. В 2017 году отечественный автомобильный рынок обновят известные компании со всего мира.
Лидером списка стал обновленный Land Rover Discovery. Россияне смогут приобрести его в четырех комплектациях уже в конце этой зимы. Минимальная 

12 января 2017, 03:04
В РФ «автоматы» перегнали «механику» по продажам

В РФ «автоматы» перегнали «механику» по продажам

Российские специалисты проанализировали сегодняшнее состояние рынка новых авто с АКПП за 2016 год. Как оказалось, востребованность "двухпедальных" версий в нашей стране растет, несмотря на кризис. Не является этому помехой и то, что машины с «автоматом» стоят больше транспортных средств с 

12 января 2017, 12:27
Новые модели Peugeot и Citroen появятся в России уже в 2017 году

Новые модели Peugeot и Citroen появятся в России уже в 2017 году

В этом году российским автолюбителям представят автоновинку компании Peugeot, сообщают представители известного концерна. Россияне получат возможность купить два новых автомобиля: Peugeot Expert 2017 и его прототип от Citroen – Jumpy. Время появления авто, стоимость и технические характеристики станут известны совсем 

12 января 2017, 09:30
Продажи внедорожника Lexus RX в России выросли на 668,7%

Продажи внедорожника Lexus RX в России выросли на 668,7%

Компания Lexus в ноябре 2016 года реализовала в России 1855 экземпляров своей продукции. Продажи выросли на 71,4%. Рекордный показатель продемонстрировал кроссовер Lexus RX, который разошелся числом 638 авто, что на 668,7% превышает результаты 2015 года.
Продажи вседорожника Lexus LX составили 

12 декабря 2016, 04:38
GM озвучила стоимость нового внедорожника Chevrolet Equinox

GM озвучила стоимость нового внедорожника Chevrolet Equinox

Автомобильная компания General Motors сообщила стоимость нового поколения кроссовера Chevrolet Equinox, продажи которого стартуют весной 2017 года на авторынке США. Цена базовой комплектации автомобиля составит 24 475 долларов.

Отмечается, что обновленный Chevrolet Equinox станет на 180 кг легче предыдущей версии. Основой для кроссовера стала платформа Delta, 

7 декабря 2016, 03:08
Toyota привезла в Россию компактный кроссовер C-HR

Toyota привезла в Россию компактный кроссовер C-HR

Японская компания Toyota представила мировой общественности свой новый компактный кроссовер C-HR и объявила официальный старт продаж автомобиля. О поставках модели на российский рынок пока не сообщалось, однако стало известно, что Toyota привезла в Россию два внедорожника C-HR для тестирования в локальных условиях. Автомобили уже 

2 декабря 2016, 10:11
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