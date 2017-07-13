В Екатеринбурге сотрудники двух вузов разработали трактор-беспилотник. Уникальное транспортное средство призвано облегчить работу аграриев.
Новое творение инженерной мысли обладает определенным «интеллектом». Оно самостоятельно оценивает урожайность и обеспечивает выполнение определенных функций на основании получаемой информации.
Пока опытный образец управляется при помощи пульта, но в перспективе эту работу возьмет на себя компьютерная программа, над которой трудятся ученые. На полную реализацию проекта специалисты планируют потратить минимум три года.
Считается, что такая разработка окажется в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, и не будет уступать им по техническим характеристикам. Разработчики намерены выпускать этот аппарат массово. При его внедрении можно ожидать повышение урожаев, убеждены специалисты.
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