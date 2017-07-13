Между Самарой и Новокуйбышевском появятся плодородные поля площадью 1000 га За воплощение проекта в жизнь правительство области заплатит 29 миллионов рублей. Земля, которую предстоит ввести в сельхозоборот, расположена в границах бывшего совхоза «Молодая Гвардия» в Волжском районе рядом с посёлком Кряж.

Сейчас территория заросла травой, кустарниками и мелколесьем, так как …