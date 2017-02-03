Специалисты по кибербезопасности компании FireEye Inc обнаружили, что «яблочные» смартфоны подвержены кибератакам.

Статистика показывает, что более всего это угрожает владельцам iPhone с iOS7 и iOS8. Masque Attack может устанавливать на устройства зараженные программы при обновлении приложений. Часто такие вирусы посылают …