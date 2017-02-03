Третья часть всех российских компаний (более 30%) не способна защитить себя от кибератак. При этом 62% компаний просто надеются на встроенные системы защиты от хакеров. Таковы выводы исследования, недавно проведенного «Лабораторией Касперского» и В2В International.
Удивляет тот факт, что достаточно большое количество компаний на российском рынке вообще не защищается от хакеров – таких 15%. Многие руководители компаний (это 40%!) убеждены в том, что бизнес, которым они занимаются, не может заинтересовать тех, кто устраивает DDoS-атаки. Другие придерживаются мнения, что если в результате хакерской атаки произойдет остановка работы, это не приведет к пагубным последствиям.
Стоит отметить, что в минувшем году, как утверждает «Лаборатория Касперского», DDoS-атакам подверглись 17% компаний по всему миру. А в период с 8 по 14 ноября жертвами хакерских массированных кибератак стали самые крупные банки России, среди которых Сбербанк, Банк Москвы, «Альфа-Банк», Московская биржа и некоторые другие.
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