Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.
Во второй половине водители намеревались пересечь реку Селемджа по льду. При этом температура воздуха была достаточно высокая для осуществления таких маневров, и замерзшая вода не выдержала многотонные транспортные средства.
Три грузовика оказались подо льдом на небольшом расстоянии друг от друга. Все водители и пассажиры смогли оперативно покинуть тонущие машины и добраться до берега.
Сейчас в реке находятся "Урал”, КамАЗ и ЗИЛ-131. На месте чрезвычайного происшествия ведутся работы по эвакуации большегрузов. Какие-либо обвинения автомобилистам полиция пока не предъявила.
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