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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Ученые определили, когда Арктика полностью освободится ото льда

Ученые определили, когда Арктика полностью освободится ото льда

Рост средних температур на Земле выше чем на 1,5 градуса Цельсия может привести к тому, что Арктика полностью утратит ледяной покров. Произойдет это уже к 2100 году.
Соответствующий прогноз специалистов содержится в статье специализированного издания Nature Climate Change. Как полагают 

7 марта 2017, 10:10
Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС

Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС

В Самарской области почти на два года введут запрет на движение грузовиков по мостовому переходу Жигулевской ГЭС. Как сообщает Поволжуправтодор, ограничения в связи с проведением ремонтных работ должны ввести с 1 апреля 2017 года по 1 января 2019-го. Напомним, в 

17 февраля 2017, 04:09
В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В среду, 15 февраля, в Самарской области на трассе М-5 в районе Сызрани произошло ДТП – столкнулись грузовики. Предположительно, в снегопад 31-летний водитель «Вольво», ехавший в сторону Москвы, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущимся навстречу «Рено Магнум». Вторым 

16 февраля 2017, 08:04
На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину

На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину

В Самарской области спасен мужчина, замерзавший на волжском льду. В поисково-спасательную службу города Октябрьск позвонил очевидец. Он заметил лежавшего на льду человека около острова Большое Толовое.

К месту ЧП выехали трое спасателей на служебной машине.

«Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили 

3 февраля 2017, 01:42
При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 20-м километре автодороги Пенза-Шемышейка-Лопатино. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris 

1 февраля 2017, 05:19
В блогах: лед на Ракитовском шоссе

В блогах: лед на Ракитовском шоссе

Блогер glukonline пишет про наросты льда на Ракитовском шоссе. "Уже не первый год на Раките возле автомойки, между заправкой "Олви" и авторынком, течет вода. В морозы она замерзает и дорога сужается до 2 полос. Я написал про эту проблему 
1 февраля 2017, 09:02
На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе Уфа-Шакша в Башкирии случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом разошлась в социальных сетях. Как сообщается, большегруз DAF протаранил легковой автомобиль с правого борта и фактически смял его. По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель легковушки.
Согласно 

12 января 2017, 04:34
На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

Выходить на лед в Самарской области сейчас опасно в связи с неравномерностью покрова водоемов, предупредили в МЧС. Ведомство напоминает об опасности выхода на застывшие реки накануне важного православного праздника – Крещения Господня.

«В текущем году в местах открытых водоемов официально открытые 

12 января 2017, 01:02
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

Сегодня утром на трассе "Самара-Большая Черниговка" Chevrolet Aveo ехал в сторону областного центра. Женщина не справилась с управлением, оказалась на встречке и врезалась в КАМАЗ. Обе машины съехали в кювет.
В результате аварии водитель и пассажирка иномарки от полученных травм 

9 января 2017, 06:33
«Платону» нашли новых плательщиков

«Платону» нашли новых плательщиков

Действие системы «Платон» могут распространить и на автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе России, пишут федеральные СМИ.

В настоящий момент под действие оператора попадают фуры массой более 12 тонн. Снижение планки 

23 ноября 2016, 05:15
Российских владельцев большегрузных автомобилей усиление налогового бремени может ждать уже осенью

Российских владельцев большегрузных автомобилей усиление налогового бремени может ждать уже осенью

Как заявил глава федерального Минтранса Максим Соколов, тестовый период работы платежной системы Платон завершен. До сих пор с каждого автомобиля массой свыше 12 тонн за километр пути, пройденного по федеральной трассе, взимают 1 рубль и 53 копейки. Власти предлагают вернуться 

6 октября 2016, 06:06
В Самаре один человек пропал без вести после столкновения катера и баржи

В Самаре один человек пропал без вести после столкновения катера и баржи

Вечером в субботу, 17 сентября, МЧС зарегистрировало происшествие на воде в Самаре. На реке Самарке столкнулись катер и баржа. Один человек пропал без вести, сообщает сайт ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о речной аварии поступила в МЧС 17 сентября 

18 сентября 2016, 09:28
В реке Самарка у Кировского моста утонул 44-летний мужчина

В реке Самарка у Кировского моста утонул 44-летний мужчина

В среду, 16 августа, спасатели выезжали на поиски утонувшего. Водолазы искали его в реке Самарке рядом с Кировским мостом. По данным областной поисково-спасательной службы, утонул 44-летний мужчина.

По словам свидетелей происшествия, на берегу отдыхала компания из трех человек. Сообщается, что они 

17 августа 2016, 09:35
В Самарской области утонули четверо детей

В Самарской области утонули четверо детей

Самарские следователи выясняют обстоятельства смерти 4 детей. Они погибли в течение двух суток на реке Кинель. В пятницу, 24 июня, утонули двое ребят в возрасте десяти лет. Они отдыхали на пляже вместе со своей мамой. По данным следователей, дети, вероятно, 
27 июня 2016, 11:18
Под Сызранью в реке Уса поймали двухметрового сома тяжелее 90 кг

Под Сызранью в реке Уса поймали двухметрового сома тяжелее 90 кг

В социальных сетях появилось фото гигантского сома, пойманного подводными охотниками в Самарской области. Его весь 91 килограмм, длина – примерно два метра. По данным портала «Маленькая Сызрань», монстра нашли в реке Уса на глубине более десяти метров. Сообщается, что 
27 июня 2016, 10:14
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