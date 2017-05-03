Завершено расследование уголовного дела о серии разбойных нападений и пытках потерпевших в Самаре. Подозреваемые – двое молодых людей 19 и 20 лет. Один из них работал кондуктором, другой – студент средне-специального учебного заведения.

В уголовном деле два преступления, совершенных в сентябре …