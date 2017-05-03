Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил троим гражданам РФ — Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову — компенсацию в 95 тыс. евро за пытки в полиции. Об этом решении информируют российские агентства со ссылкой на портал суда.
Как сообщается, первый был задержан по подозрению в организации заказного убийства, второй— по подозрению в подготовке теракта, третий — по подозрению в краже. В своих заявлениях в ЕСПЧ все они говорили, что после задержания их били и пытали, заставляя признаваться в уголовно наказуемых деяниях.
Напомним, 13 апреля ЕСПЧ присудил компенсацию в 3 млн. евро родственникам жертв теракта 2004 года в Беслане. Истцы, в частности, указывали, что должного расследования теракта не было. В Кремле выводы ЕСПЧ по Беслану сочли неприемлемыми, а Минюст собрался обжаловать данное решение.
|
Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары
Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.
Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью …
|
27 апреля 2017, 01:27
|
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову
|
25 апреля 2017, 05:07
|
В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты
|
25 апреля 2017, 10:06
|
Самарцев травили «косметикой»
В Самаре на улице Димитрова выявили торговую точку, где под видом косметических лосьонов продавали так называемые «фанфурики». Покупатели употребляли лосьоны совсем не по назначению, сообщили полицейским бдительные местные жители.
«В ходе проверки объекта полицейские зафиксировали факт нарушения запрета …
|
21 апреля 2017, 05:01
|
Двое самарцев запытали пенсионерку шокером и отняли у нее орден
|
3 февраля 2017, 11:42
|
В Самаре кондуктора и студента обвиняют в разбоях и пытках жертв
|
26 ноября 2014, 10:15
|
В Тольятти мужчину пытали за украденный сварочный аппарат
|
19 июня 2014, 07:12
|
В Самарской области четверо человек пытками выбивали из мужчины информацию о PIN-кодах
В Красноярском районе оставлен без изменений приговор, вынесенный Андрею Иванову, Александру Петрову, Евгению Головину и Николаю Исаеву за разбой, совершенный в крупном размере, сообщает областная прокуратура.
|
18 июня 2014, 04:33
|
Жители стран Евросоюза получили право вмешиваться в результаты поиска Google
|
14 мая 2014, 01:47