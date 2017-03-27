Турецкая сторона собирается обсудить с РФ правила пересечения своей границы россиянами без загранпаспортов. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, который озвучил новую инициативу на встрече с представителями русской общины Антальи.
Руководитель министерства отметил, что стороны еще в позапрошлом году, до инцидента со сбитым российским самолетом, добились заметного прогресса в этом вопросе. Как говорит Чавушоглу, отношения между двумя государствами нормализовались, и Анкара готова обсудить с Москвой этот вопрос.
Турецкая сторона уже начала установку устройств для идентификации личности в аэропортах. «Мы намерены возобновить переговоры», резюмировал глава турецкого МИДа.
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