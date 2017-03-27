3
19
36
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

МИД объяснил россиянам, каких слов и жестов стоит избегать за границей

МИД объяснил россиянам, каких слов и жестов стоит избегать за границей

Консульский департамент МИД РФ разместил на своем портале советы туристам относительно правил поведения в зарубежных поездках. В том числе, речь идет об особенностях этикета в различных странах.
Например, прибывшим в Сербию россиянам МИД напомнил о схожести языков двух государств и 

24 марта 2017, 10:32
В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов

В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов

В Крыму прогнозируют рост туристического потока в текущем году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с журналистами.
По прогнозам Аксенова, число тех, кто выразит желание отдохнуть на полуострове, может достичь шести миллионов человек. Об этом говорят данные 

15 марта 2017, 05:13
Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Стоимость туров в Египет для туристов из России после возвращения регулярных авиарейсов может упасть в рублях по сравнению с 2015 годом, как минимум, на 30%. Так информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на руководителя египетского Управления по развитию туризма 

13 марта 2017, 05:19
Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию

Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», сегодня, 10 марта, начинает реализацию авиабилетов из российской столицы в турецкую Аланью. Об этом сообщили отечественные информагентства.
По данным пресс-службы компании, первый рейс по этому маршруту запланирован на 21 апреля. Полеты будут осуществляться регулярно, 

10 марта 2017, 12:19
Операторов на рынке внутреннего туризма стало больше на 15%

Операторов на рынке внутреннего туризма стало больше на 15%

Количество компаний, предоставляющих туристические услуги, в стране, несмотря на кризис отрасли, за последние два года увеличилось на 10%, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Сейчас в реестре значится 4561 туроператор. Но при этом число фирм, предлагающих путешествия за рубеж, сократилось сразу 

2 марта 2017, 04:04
В МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права

В МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права

Распоряжение кабмина, по которому общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта можно получить в многофункциональных центрах, с сегодняшнего дня вступило в законную силу. Напомним, соответствующий документ был подписан в августе прошлого года.
Вместе с тем, в соответствии с данным распоряжением, МФЦ 

1 февраля 2017, 11:38
Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями

Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями

Российский Сбербанк и турецкий Denizbank собираются запустить систему рублевой оплаты в туристической сфере и сельском хозяйстве. Об этом сообщают отечественные информагентства со ссылкой на гендиректора Denizbank Хакана Атеша.
По его словам, отныне «российские туристы в Турции смогут проводить все нужные 

30 января 2017, 09:26
В России упростят выдачу паспортов и других документов

В России упростят выдачу паспортов и других документов

Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. 

20 января 2017, 02:20
В Турции заблокировали соцсети после убийства посла РФ

В Турции заблокировали соцсети после убийства посла РФ

Власти Турции заблокировали доступ к популярным социальным сетям Facebook, Youtube, Twitter  после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре в понедельник, 19 декабря, сообщил сервис TurkeyBlocks, который отслеживает ограничения доступа к веб-ресурсам в стране.
Как информируют эксперты, турецкое правительство постоянно 

20 декабря 2016, 06:54
Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян

Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян

Турция может оказаться для россиян основным направлением летнего сезона 2017 года. Так говорят в компаниях, опрошенных Ассоциацией туроператоров России (АТОР). Одной из главных причин будет тот факт, что стоимость отдыха в этой стране может остаться на уровне 2015 года.
Впрочем, 

5 декабря 2016, 04:01
Одного паспорта для кредита россиянам будет недостаточно

Одного паспорта для кредита россиянам будет недостаточно

На фоне оживления российской экономики люди все чаще стали брать потребительские кредиты. Количество таких займов на территории Самарской области в этом году выросло  в среднем на 10%. По Поволжскому банку данный процент в два раза выше. Законодатели намерены несколько усложнить 

21 сентября 2016, 12:14
В России «Макдоналдс» ввел Wi-Fi по паспорту

В России «Макдоналдс» ввел Wi-Fi по паспорту

Бесплатный Wi-Fi во всех 505 кафе быстрого питания McDonald's на территории РФ теперь доступен только  по паспорту. Об этом сообщил представитель компании. Услуга обеспечена несколькими телекоммуникационными компаниями, в частности «Вымпелкомом» и «Энфортой».

Отметим, несмотря на то что около года 
26 июня 2015, 06:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна