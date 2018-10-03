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Материалы по теме:

Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Жители областной столицы поделились своими впечатлениями от городских пляжей во время опроса на портале «Вместе». В нем участвовали 1732 человека. 29% респондентов признали любимым пляж на второй очереди набережной (от KinUp до Маяковского спуска). 26% голосов набрал пляж от Вилоновской 
12 сентября 2018, 04:57
Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Глава Ростуризма Олег Сафонов предупредил о скором скачке цен на отдых за границей. Он тоже вызван падением курса рубля. Сейчас, по словам федерального чиновника, туроператоры искусственно сдерживают расценки и порой из-за этого даже работают себе в убыток, лишь бы не 
11 сентября 2018, 10:49
Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

В итоге на первом месте 
10 сентября 2018, 02:26
В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы Самара - Москва - Самара. Планируется, что полеты в этом направлении начнутся с 29 октября, билеты уже можно приобрести в кассах. По информации пресс-службы авиакомпании, рейсы из Самары будут выполняться по понедельникам в 07:00, а 
10 сентября 2018, 10:39
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую 
5 сентября 2018, 05:23
«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

Ростуризм исключил из реестра туроператоров компанию «Натали Турс». Об этом говорится в приказе на сайте агентства. Под данным брендом работали сразу три юрлица - фирмы «Панорама тур», «Агентство путешествий «Натали» и «Туроператор «Натали Турс». Причина исключения - «неисполнение обязательств по 
4 сентября 2018, 06:26
«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях

«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях

Двухнедельный отдых в санаториях Самарской области осенью этого года — именно такой срок рекомендуют врачи для наилучшего эффекта в среднем обойдется в 28 тысяч рублей. За эти деньги предусмотрена обширная программа лечения и не только. 
 
- Мы максимально добавляем в программу, 
1 сентября 2018, 09:10
В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской 
23 августа 2018, 03:16
В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.

"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из 
13 августа 2018, 08:49
И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые 
23 июля 2018, 09:43
Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Туристические агентства, работающие под брендом «Натали Турс», в срочном порядке переходят под франшизы других операторов. Делают они это для того, чтобы не отпугивать имеющихся клиентов, сообщает Интерфакс. Происходит все по одной и той же схеме. Турагентство закрывается, а через 
9 июля 2018, 10:24
224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару

224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару

За июнь в Самаре побывали 224 тысячи туристов. Благодаря своей популярности у болельщиков Самара заняла 4 место в топе самых любимых городов-организаторов Мундиаля после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Кстати, средний рост турпотока по 11 городам, где проходят матчи футбольного 
6 июля 2018, 04:33
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