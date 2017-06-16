Самарская полиция ищет потерпевших от рук двух грабителей Полицейские задержали двоих молодых людей 25 и 23 лет, которых подозревают в разбойном нападении. Их жертвой стала 23-летняя жительница Тольятти. Они напали на нее в квартире и ограбили. Потерпевшей угрожали пистолетом. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям. В …