Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.
По его мнению, подразделение туристической полиции, которое образовалось в российской столице в 2014 году, зарекомендовало себя хорошо. На фоне роста турпотока изучается вопрос о появлении аналогичных структур в других регионах. Как отметил глава МВД, представители туристической полиции, наряду с прочими знаниями и навыками, должны владеть несколькими языками.
В этой связи напомним: Российская Федерация располагается на 109-м месте в рейтинге безопасных для туристов государств по версии Международной ассоциации делового туризма Global Travel and Tourism. Лидером рейтинга является Финляндия, далее идут Объединенные Арабские Эмираты и Исландия. В топ-50 оказались все европейские страны, кроме Великобритании (она на 78-й позиции после теракта в Манчестере).
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