10
00
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 88888888888   d888    888    888  888     888       888  8888888888  888     888 
     888      d8888    888    888  888     888       888  888         888     888 
     888        888    888    888  888     888       888  888         888     888 
     888        888    8888888888  888     888   .d88888  8888888     888     888 
     888        888    888    888  888     888  d88" 888  888         888     888 
     888        888    888    888  888     888  888  888  888         888     888 
     888        888    888    888  Y88b. .d88P  Y88b 888  888         Y88b. .d88P 
     888      8888888  888    888   "Y88888P"    "Y88888  888          "Y88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Не так давно агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран по доступности бензина. При этом речь шла не об абсолютной его стоимости, а о количестве топлива, которое граждане могут приобрести на среднюю зарплату. И если по цене литра Россия вошла в ТОП-10 
10 августа 2018, 07:18
В России повысились пошлины на документы нового образца

В России повысились пошлины на документы нового образца

С 3 августа в России выросли пошлины за выдачу документов нового поколения, оснащенных электронными чипами. Так, оформление загранпаспорта для взрослого теперь будет обходиться не в 3,5, а в 5 тысяч рублей. Пошлина за детский загранпаспорт составляет 2,5 тысячи рублей вместо 

3 августа 2018, 09:05
Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Специалисты «Avito Недвижимость» проанализировали текущее состояние рынка краткосрочной аренды жилья в Самаре. После того, как 7 июля в городе прошел последний матч чемпионата мира по футболу, он упал по всем показателям: по сравнению с началом мундиаля цена упала на 55%, 

12 июля 2018, 02:37
Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Цены на бензин почти перестали ползти вверх в Самарской области, следует из отчета еженедельного мониторинга Самарастата. По информации ведомства, за прошлую неделю, со 2 по 9 июля, бензин АИ-98 в регионе подорожал на 0,8 процента, зато стоимость АИ-92, АИ-95 и 

10 июля 2018, 05:28
Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Стоимость пакетных туров на отдых в Крыму снижается. Об этом заявил глава комитета  по санаторно-курортному комплексу и туризму в местном парламенте Алексей Черняк. По его словам, средняя цена отдыха на полуострове по сравнению с концом июня упала на 8 тысяч рублей. При 
5 июля 2018, 10:46
Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении 
4 июля 2018, 09:38
Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

В Самарской области растут цены на горючее. Об этом говорится в отчете регионального Минэкономразвития. За май бензин и дизельное топливо подорожали на 6,5% и 5,7% соответственно. В отчете отмечается, что подобная картина складывается не только в нашей губернии, но и 

19 июня 2018, 11:07
В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов

В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов

Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от 
16 мая 2018, 09:08
13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

В Самарской области в пятницу, 13 апреля, стартует онлайн-бронирование льготных путевок в детские лагеря. Всего будет распределено 40 тысяч направлений на отдых, 13 с половиной тысяч из них отдадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 450 таких ребят отдохнут в 

10 апреля 2018, 09:00
Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры России отмечают небывалый спрос на отдых в Турции в 2018 году. Различные организаторы турпоездок отмечают рост числа заказов на 142-192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо жителей обеих столиц, повышенный интерес к турецкому направлению наблюдается в таких 

27 марта 2018, 09:10
Туры в экзотические страны подешевели на 60%

Туры в экзотические страны подешевели на 60%

По результатам подсчета итогов раннего бронирования выяснилось, что туры из России в экзотические страны сильно подешевели. Значительнее всего потеряли в цене путевки во Вьетнам — 60%. Билеты в Мексику по сравнению с прошлым годом подешевели на 28%. И именно возросшая 
2 февраля 2018, 08:33
Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов

Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов

Житель турецкой провинции Эрзинджан в одночасье стал миллионером. Он выиграл в национальную лотерею 11,4 миллиона долларов или 42,5 миллиона турецких лир по актуальному курсу, сообщает ТАСС. Баловень судьбы смог угадать все выпавшие номера, коими стали 5, 12, 15, 17, 
26 января 2018, 09:55
Россияне массово бронируют путевки в Турцию

Россияне массово бронируют путевки в Турцию

С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
25 января 2018, 11:05
Исследование: Мобильная связь в России меньше чем за год подорожала на 15%

Исследование: Мобильная связь в России меньше чем за год подорожала на 15%

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильных операторов в последнем летнем месяце составила 268,5 рубля. По сравнению с октябрем прошлого года она поднялась на 15%, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитического агентства Content Review. При этом если сравнивать с данными 

25 августа 2017, 11:37
Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Розничная стоимость лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в аптеках РФ была увеличена на 7,6% с января этого года, пишут “Известия”.

Росздравнадзор отметил, что текущий рост цен происходит неравномерно и повышение цен для дешевых и 

4 августа 2017, 01:00
В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

Тольяттинская база отдыха "Спартак" и два лагеря в Красноярском районе - "Россия" и "Тихие озера" - этим летом будут пустовать. Впрочем, у "Спартака" и "России" еще есть шанс открыться, если удастся исправить допущенные нарушения.
По словам и.о. заместителя начальника ГУ 

31 мая 2017, 05:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх