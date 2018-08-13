Ассоциация туроператоров России предупредила о подорожании путевок в Турцию, несмотря на ослабление лиры. Это связано с тем, что расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах, курс которого растет по отношению к рублю, поясняют в АТОР. В ведомстве ожидают, что цены в Турции на следующий сезон повысятся как минимум на 5 процентов. На фоне снижающейся лиры дешевле станут только расходы россиян в самой Турции - например, покупки в местных магазинах, поездки на такси и не входящее в турпакеты питание в кафе и ресторанах. 9 августа президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на поставки турецкой стали и алюминия. В итоге лира упала сразу на 14 процентов - почти до 6,5 единиц за доллар. С начала текущего года турецкая валюта потеряла уже более 40 процентов стоимости. По отношению к рублю курс лиры также снижается.
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