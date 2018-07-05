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С какими неприятностями столкнулись самарцы из за проблем у «Натали Турс»
Один из старейших российских туроператоров - «Натали Турс» на протяжении четверти века отправлявший российских граждан зарубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном, пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего, чартерными …
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5 июля 2018, 05:55
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Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки
4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении …
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4 июля 2018, 09:38
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Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре
Управление Роспотребнадзора по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, …
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29 июня 2018, 01:44
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Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля
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28 июня 2018, 08:01
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Почем дом на берегу Волги?
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27 июня 2018, 04:35
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Электронную базу туристов создадут в России
В России хотят создать единую систему подсчета туристов. С такой инициативой выступил технический комитет Росстандарта, сообщают «Известия». Как подчеркивают специалисты, Росстат, Минкультуры и Ростуризм сейчас используют для этого разные методики. Электронная система будет гарантировать, что одного человека не внесут …
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26 июня 2018, 08:01
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Автомобили снова дорожают: что будет с ценами к концу года?
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26 июня 2018, 11:02
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Дайверы нашли картины Айвазовского на судне, затонувшем у берегов Крыма
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21 июня 2018, 09:57
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Большинство россиян считают курортный сбор накладным
Большинство россиян считает накладной необходимость платить курортный сбор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». 51% респондентов считают накладной необходимость тратить по 30-50 рублей за сутки отдыха на каждого члена семьи. Иного мнения придерживаются 41% участников …
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14 июня 2018, 10:47
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Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре
В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос …
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14 марта 2018, 05:47
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Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре
В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
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13 марта 2018, 12:26
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Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год
Старт эксперимента по курортному сбору на Крымском полуострове, вполне возможно, перенесут на 2019 год. Об этом проинформировал журналистов руководитель комитета крымского парламента Алексей Черняк, рассказывает РИА Новости.
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19 декабря 2017, 09:44