1
11
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

С какими неприятностями столкнулись самарцы из за проблем у «Натали Турс»

С какими неприятностями столкнулись самарцы из за проблем у «Натали Турс»

Один из старейших российских туроператоров - «Натали Турс» на протяжении четверти века отправлявший российских граждан зарубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном, пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего, чартерными 

5 июля 2018, 05:55
Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении 
4 июля 2018, 09:38
Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре

Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре

Управление Роспотребнадзора  по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства  страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, 

29 июня 2018, 01:44
Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Российские застройщики готовятся к повышению цен на квартиры в новостройках. В частности, столичные эксперты начнут менять ценники уже с 1 июля, когда в силу вступит новый закон о долевом строительстве. Как уже рассказывала «ТЕРРА», он предполагает ужесточение контроля за девелоперами. 

28 июня 2018, 08:01
Почем дом на берегу Волги?

Почем дом на берегу Волги?

Самый дорогой загородный дом в Самарской области продают за 65 миллионов 700 тысяч рублей. Особняк площадью около 1000 квадратных метров находится на берегу Волги в лесопарковой зоне Тольятти. Рынок элитной недвижимости проанализировали специалисты портала N1.RU. Почти все объекты, вошедшие в 

27 июня 2018, 04:35
Электронную базу туристов создадут в России

Электронную базу туристов создадут в России

В России хотят создать единую систему подсчета туристов. С такой инициативой выступил технический комитет Росстандарта, сообщают «Известия». Как подчеркивают специалисты, Росстат, Минкультуры и Ростуризм сейчас используют для этого разные методики. Электронная система будет гарантировать, что одного человека не внесут 
26 июня 2018, 08:01
Автомобили снова дорожают: что будет с ценами к концу года?

Автомобили снова дорожают: что будет с ценами к концу года?

Очередной скачок цен на новые автомобили. Сразу 23 производителя анонсировали увеличение стоимости в дилерских центрах. Если в премиум-сегменте рост ценника составит несколько сотен тысяч рублей, то экономвариант подорожает на 15-30 тысяч.

Уже во второй половине лета цены на новые автомобили у 

26 июня 2018, 11:02
Дайверы нашли картины Айвазовского на судне, затонувшем у берегов Крыма

Дайверы нашли картины Айвазовского на судне, затонувшем у берегов Крыма

Дайверы-исследователи обнаружили у интересную находку на борту судна «Генерал Коцебу», затонувшего у берегов Крыма в конце позапрошлого века. В пассажирском салоне водолазы нашли картины, которые могут принадлежать кисти Ивана Айвазовского.

«Они в рамах, видны какие-то отдельные фрагменты, но под 
21 июня 2018, 09:57
Большинство россиян считают курортный сбор накладным

Большинство россиян считают курортный сбор накладным

Большинство россиян считает накладной необходимость платить курортный сбор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». 51% респондентов считают накладной необходимость тратить по 30-50 рублей за сутки отдыха на каждого члена семьи. Иного мнения придерживаются 41% участников 
14 июня 2018, 10:47
Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос 

14 марта 2018, 05:47
Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
 
Акция посвящена четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, сообщили в правительстве Самарской области. В 20 

13 марта 2018, 12:26
Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год

Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год

Старт эксперимента по курортному сбору на Крымском полуострове, вполне возможно, перенесут на 2019 год. Об этом проинформировал журналистов руководитель комитета крымского парламента Алексей Черняк, рассказывает РИА Новости.
По словам г-на Черняка, республике нужно время для подготовки объектов размещения к эксперименту. 

19 декабря 2017, 09:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх