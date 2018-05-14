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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
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14 мая 2018, 11:10
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На 40% упало потребление алкоголя в России
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10 мая 2018, 09:16
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В Саратовской области для отдыхающих организуют джип-туры
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10 мая 2018, 08:25
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Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто
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7 мая 2018, 09:31
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На майские праздники вырос спрос на поездки по России
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7 мая 2018, 09:06
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Туристам предлагают побывать в круизе длительностью в 245 дней
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7 мая 2018, 04:27
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Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме
Сегодня, 4 ноября, на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри». В этом государстве Юго-Восточной Азии, расположенном на полуострове Индокитай, идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч. От стихии пострадали провинция Кханьхоа и популярный курортный город Нячанг. В Нячанге сейчас отдыхают несколько …
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4 ноября 2017, 05:48
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Во Вьетнаме обнаружена древнейшая фабрика в мире
Ученые из Новосибирска удивили коллег сенсационным открытием, которое может, по словам исследователей, серьезно подкорректировать представление о древней цивилизации. Во Вьетнаме наши специалисты обнаружили древнейшую фабрику в мире, которая насчитывает свыше 800 тысяч лет.
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6 июня 2016, 09:29
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Английская бизнесвумен опозорилась, приняв взрослого мужчину за мальчика
Конфуз произошёл на международной конференции предпринимателей во Вьетнаме. Мишель Мон, руководитель компании, выпускающей женское нижнее бельё, выступала перед трёхтысячной аудиторией. После этого к английской баронессе с цветами подошёл 22-летний вьетнамец Тэн Фан Нгуен. Молодой человек решил поблагодарить бизнес-леди за визит. …
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10 мая 2016, 05:52
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АвтоВАЗ начал переговоры о поставках во Въетнам
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10 мая 2016, 11:52