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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

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На 40% упало потребление алкоголя в России

На 40% упало потребление алкоголя в России

Минздрав России заявил, что за последние 12 лет россияне стали пить на 40% меньше. Среднестатистический гражданин нашей страны потребляет на 3,5 литра алкоголя меньше, чем в 2006 году. По мнению специалистов, такая тенденция наблюдается не первый год. По результатам прошлого 
10 мая 2018, 09:16
В Саратовской области для отдыхающих организуют джип-туры

В Саратовской области для отдыхающих организуют джип-туры

В конце мая в Саратовской области планируется презентовать джип-туры для отдыхающих. Туристов будут возить на УАЗах и «Соболях 4х4», стоимость подобных путешествий составит от 2500 до 4700 рублей. Кроме того, в летний сезон в регионе будет работать множество турбаз и 
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Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных праворульных автомобилей в России. Сейчас в стране насчитывается почти 3,5 млн. легковушек с подобным расположением руля. Львиная доля  этих машин - Toyota Corolla, всего 326,4 экземпляров этой модели с правым рулем. На втором месте расположилась Toyota 
7 мая 2018, 09:31
На майские праздники вырос спрос на поездки по России

На майские праздники вырос спрос на поездки по России

Среди российских туристов билеты на самолеты и поезда внутри страны оказались в три раза более востребованными на майских праздниках, чем на зарубежные направления. Для сравнения: продажи авиабилетов заграницу с 27 апреля по 13 мая выросли на 11%, а внутренние рейсы 
7 мая 2018, 09:06
Туристам предлагают побывать в круизе длительностью в 245 дней

Туристам предлагают побывать в круизе длительностью в 245 дней

В августе этого года туристы отправятся в самый длительный непрерывный круиз в мире. Пассажиры проведут на борту лайнера 245 дней и посетят 59 стран. Удовольствие обойдется в 67 тысяч фунтов стерлингов. Путешествие начнется в порту Гринвича. До мая следующего года 
7 мая 2018, 04:27
Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме

Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме

Сегодня, 4 ноября, на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри». В этом государстве Юго-Восточной Азии, расположенном на полуострове Индокитай, идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч. От стихии пострадали провинция Кханьхоа и популярный курортный город Нячанг. В Нячанге сейчас отдыхают несколько 
4 ноября 2017, 05:48
Во Вьетнаме обнаружена древнейшая фабрика в мире

Во Вьетнаме обнаружена древнейшая фабрика в мире

Ученые из Новосибирска удивили коллег сенсационным открытием, которое может, по словам исследователей, серьезно подкорректировать представление о древней цивилизации. Во Вьетнаме наши специалисты обнаружили древнейшую фабрику в мире, которая насчитывает свыше 800 тысяч лет.
На протяжении семи лет раскопок и прочих 

6 июня 2016, 09:29
Английская бизнесвумен опозорилась, приняв взрослого мужчину за мальчика

Английская бизнесвумен опозорилась, приняв взрослого мужчину за мальчика

Конфуз произошёл на международной конференции предпринимателей во Вьетнаме. Мишель Мон, руководитель компании, выпускающей женское нижнее бельё, выступала перед трёхтысячной аудиторией. После этого к английской баронессе с цветами подошёл 22-летний вьетнамец Тэн Фан Нгуен. Молодой человек решил поблагодарить бизнес-леди за визит. 

10 мая 2016, 05:52
АвтоВАЗ начал переговоры о поставках во Въетнам

АвтоВАЗ начал переговоры о поставках во Въетнам

АвтоВАЗ начал вести переговоры с рядом вьетнамских компаний об организации поставок автомобилей в эту страну. На тольяттинском заводе рассчитывают не только на реализацию моделей Lada, но и на создание дилерской сети, которая смогла бы обеспечить послепродажное обслуживание и наличие запчастей. 

10 мая 2016, 11:52
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