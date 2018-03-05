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Немецкий дизайнер придумал складное колесо
Германский дизайнер Андре Моцеллин изобрел колесо. Складное. По словам разработчика, оно может сильно облегчить жизнь велосипедистам и инвалидам-колясочникам. Очень часто они испытывают проблемы из-за недостаточной компактности своих транспортных средств, и теперь эта трудность может быть решена.
Диаметр колеса, разработанного …
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19 января 2018, 02:42
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После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров
21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего …
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2 ноября 2017, 09:52
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Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней
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19 сентября 2017, 12:09
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В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч
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16 сентября 2017, 12:13
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Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова
Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки. Из них мужчины планируют построить плот и поплыть на нем вниз по Волге, аж до самого Саратова, передает "КТВ Луч".
Предположительно, маршрут …
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29 июля 2017, 04:29
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В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген
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24 июля 2017, 10:54
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Тольяттинцам предложили новую велоавантюру
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17 мая 2017, 11:03
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Велосипедистов начнут перевозить через Волгу с 7 апреля
Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало новое расписание переправы Самара – Рождествено. Оно начнет действовать с 7 апреля. Пассажирскими судами смогут воспользоваться велосипедисты. Перевозка велосипедов допускается только в выходные дни – по субботам и воскресеньям, указано на сайте организации. Стоить эта …
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5 апреля 2017, 11:58
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Ученые подсчитали объем грунтовых вод на Земле
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17 ноября 2015, 11:17
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Иркутские ученые рассказали об упавшем в Байкал метеорите
Специалисты вынуждены констатировать: упавший в озеро Байкал метеорит (болид) вряд ли удастся отыскать. Напомним, что российскими специалистами этот объект космического происхождения весом примерно в килограмм был зафиксирован при помощи высокоточной аппаратуры. Скорее всего, строят предположение эксперты, большая его часть сгорела …
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29 октября 2015, 08:36
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В Байкал упал метеорит 10-сантиметровый болид
Сибирские ученые заметили метеорит, который, по их расчетам, рухнул в озеро Байкал. Информация об этом появилась на портале Иркутского планетария. Предположительно это был 10-сантиметровый болид весом примерно килограмм. Его зафиксировали две автоматические наблюдательные станции в минувший четверг, 22 октября. Яркость …
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28 октября 2015, 03:49
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В декабре этого года уровень воды в Байкале снизится до минимума
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28 августа 2015, 05:43