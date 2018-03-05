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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Немецкий дизайнер придумал складное колесо

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Диаметр колеса, разработанного 
19 января 2018, 02:42
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После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего 

2 ноября 2017, 09:52
Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней

Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней

Шотландский велосипедист Марк Бомонт совершил кругосветное путешествие продолжительностью 79 дней. Он значительно улучшил предыдущий рекорд, который составлял 123 дня.
Как информирует BBC, Бомонт стартовал из Франции 2 июля. Проехав без малого 30 тысяч километров, он вернулся в Париж вчера, 18 

19 сентября 2017, 12:09
В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч

В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч

В Октябрьске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина совершил нападение на продуктовый магазин на улице Ленина.

По словам продавщицы, неизвестный вошел в торговый зал и, применив насилие, отобрал у нее 20 тысяч рублей. После этого 
16 сентября 2017, 12:13
Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова

Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова

Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки. Из них мужчины планируют построить плот и поплыть на нем вниз по Волге, аж до самого Саратова, передает "КТВ Луч".
 
Предположительно, маршрут 
29 июля 2017, 04:29
В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген

В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген

Сызранские ребята из творческой студии «Своими ногами» опубликовали на канале в YouTube третье видео о своем экономном путешествии по Европе.

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24 июля 2017, 10:54
Тольяттинцам предложили новую велоавантюру

Тольяттинцам предложили новую велоавантюру

В ближайшую субботу, 20 мая, активисты клуба «ВелоТольятти» предлагают всем владельцам двухколесного транспорта прокатиться до Курумоча и обратно.
 
Общая протяженность маршрута составит 85 км. Стартует пробег из села Старосемейкино, до которого придется добираться на электричке.
 
Встреча на станции 

17 мая 2017, 11:03
Велосипедистов начнут перевозить через Волгу с 7 апреля

Велосипедистов начнут перевозить через Волгу с 7 апреля

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало новое расписание переправы Самара – Рождествено. Оно начнет действовать с 7 апреля. Пассажирскими судами смогут воспользоваться велосипедисты. Перевозка велосипедов допускается только в выходные дни – по субботам и воскресеньям, указано на сайте организации. Стоить эта 
5 апреля 2017, 11:58
Ученые подсчитали объем грунтовых вод на Земле

Ученые подсчитали объем грунтовых вод на Земле

Специалисты в области геологии задались целью оценить суммарный объем грунтовых вод на нашей планете. В том числе анализировались сведения, полученные со спутников. Как поясняют ученые, подземную воду они делят на несколько видов. Верхний слой земной коры имеет сравнительно небольшой объем 
17 ноября 2015, 11:17
Иркутские ученые рассказали об упавшем в Байкал метеорите

Иркутские ученые рассказали об упавшем в Байкал метеорите

Специалисты вынуждены констатировать: упавший в озеро Байкал метеорит (болид) вряд ли удастся отыскать. Напомним, что российскими специалистами этот объект космического происхождения весом примерно в килограмм был зафиксирован при помощи высокоточной аппаратуры. Скорее всего, строят предположение эксперты, большая его часть сгорела 
29 октября 2015, 08:36
В Байкал упал метеорит 10-сантиметровый болид

В Байкал упал метеорит 10-сантиметровый болид

Сибирские ученые заметили метеорит, который, по их расчетам, рухнул в озеро Байкал. Информация об этом появилась на портале Иркутского планетария. Предположительно это был 10-сантиметровый болид весом примерно килограмм. Его зафиксировали две автоматические наблюдательные станции в минувший четверг, 22 октября. Яркость 
28 октября 2015, 03:49
В декабре этого года уровень воды в Байкале снизится до минимума

В декабре этого года уровень воды в Байкале снизится до минимума

Сообщение об этом появилось на интернет-ресурсе Минприроды России. Из-за дефицита осадков уровень воды в озере Байкал опустится до отметки в 456 метров уже через три месяца.

Отметим, весной этого года уровень воды в Байкале снижался еще сильнее - до 
28 августа 2015, 05:43
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