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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Бельгии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 

5 июня 2018, 08:02
Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

В рамках Всероссийского марафона #СтопВичСпид Самарский областной СПИД-центр в разных точках региональной столицы проводит акцию «Знать о ВИЧ – значит жить!» Цель - профилактика распространения ВИЧ. В пятницу, 18 мая, на набережной Волги у Маяковского спуска самарцы смогут принять участие 
16 мая 2018, 01:43
Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Каждый год в Самарской области выявляют более трех тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2017 году пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Самарской области превысила один процент. Специалисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. С начала наблюдения 
14 мая 2018, 10:17
Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»

Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»

В Самару в понедельник, 19 марта, приехали баскетболисты команды «Иркут» из города Иркутска. БК «Самара» принимал гостей на паркете «МТЛ Арены» в рамках "регулярки" баскетбольной Суперлиги.

Счет в матче открыли самарцы, заработав шесть очков в первой двухминутке. Затем игроки «Иркута» начали 

20 марта 2018, 12:37
Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.

Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, 

13 февраля 2018, 12:46
В Самарской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Самарской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Самарской области показатель заражения ВИЧ-инфекцией сократился до 52 новых случаев на 100 тысяч населения, говорится в сообщении регионального Минздрава. Это почти в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель – 36 новых случаев на 100 тысяч населения.

Самарская область 
3 октября 2017, 11:36
Попавший в медвежью ловушку рыбак погиб в Иркутской области

Попавший в медвежью ловушку рыбак погиб в Иркутской области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели 47-летнего жителя Иркутской области, который попал в медвежью ловушку и был убит из обреза гладкоствольного ружья. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следкома.
Трагедия случилась в минувшие выходные. 

11 сентября 2017, 03:23
Прецедент: в Самаре медики впервые добились принудительного лечения ребенка с ВИЧ

Прецедент: в Самаре медики впервые добились принудительного лечения ребенка с ВИЧ

В Самаре медики и правоохранители впервые в России добились положительного решения суда по принудительному лечению ребенка с ВИЧ. Его мать категорически отказывалась от этого, вопреки рекомендациям врача-педиатра самарского СПИД-центра и педиатра по месту жительства. Чем поставила под угрозу жизнь и 

23 августа 2017, 12:04
Посчитали зараженных: в самарском вузе предупредили о ВИЧ-угрозе

Посчитали зараженных: в самарском вузе предупредили о ВИЧ-угрозе

С начала года в Самарской области выявлено почти 750 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Всего с этим диагнозом живут почти 34,5 тысячи человек. В учебных заведениях региона регулярно проводятся дни профилактики, в ходе которых любой желающий может пройти экспресс-тестирование.
В лекционной 

18 апреля 2017, 04:45
В Самарской области стартовал сезон клещей

В Самарской области стартовал сезон клещей

Благоприятные климатические условия только способствуют активизации этих кровососов, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Самые опасные - это энцефалит, воспаление головного мозга, и боррелиоз, который негативно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах человека. Если вовремя не начать лечение, то это 

17 апреля 2017, 04:32
7 автомобилей сгорело за одну ночь в Иркутске

7 автомобилей сгорело за одну ночь в Иркутске

В дежурную часть Иркутска обратились практически одновременно семь автолюбителей с заявлением, что ночью у них сгорели транспортные средства. Происшествия имели место сразу в нескольких городских районах. По улице Академическая на охраняемой стоянке пламя повредило два грузовика Daewoo и автобус Hyundai. 

21 апреля 2016, 01:29
Полиция Иркутска задержала грабителя ломбарда с деревянным ружьем

Полиция Иркутска задержала грабителя ломбарда с деревянным ружьем

Иркутские полицейские сообщили о задержании подозреваемого в разбойном нападении. Мужчина, вооруженный предметом похожим на оружие, ворвался в ломбард. Он потребовал у работницы организации деньги и ценные вещи. Однако та успела нажать кнопку охранной сигнализации.

Приехавшие на место вызова бойцы 
14 марта 2016, 01:00
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