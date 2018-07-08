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Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Бельгии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 …
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5 июня 2018, 08:02
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Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ
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16 мая 2018, 01:43
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Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области
Каждый год в Самарской области выявляют более трех тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2017 году пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Самарской области превысила один процент. Специалисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. С начала наблюдения …
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14 мая 2018, 10:17
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Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»
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20 марта 2018, 12:37
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Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока
Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.
Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, …
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13 февраля 2018, 12:46
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В Самарской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией
В Самарской области показатель заражения ВИЧ-инфекцией сократился до 52 новых случаев на 100 тысяч населения, говорится в сообщении регионального Минздрава. Это почти в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель – 36 новых случаев на 100 тысяч населения.
Самарская область …
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3 октября 2017, 11:36
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Попавший в медвежью ловушку рыбак погиб в Иркутской области
Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели 47-летнего жителя Иркутской области, который попал в медвежью ловушку и был убит из обреза гладкоствольного ружья. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следкома.
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11 сентября 2017, 03:23
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Прецедент: в Самаре медики впервые добились принудительного лечения ребенка с ВИЧ
В Самаре медики и правоохранители впервые в России добились положительного решения суда по принудительному лечению ребенка с ВИЧ. Его мать категорически отказывалась от этого, вопреки рекомендациям врача-педиатра самарского СПИД-центра и педиатра по месту жительства. Чем поставила под угрозу жизнь и …
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23 августа 2017, 12:04
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Посчитали зараженных: в самарском вузе предупредили о ВИЧ-угрозе
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18 апреля 2017, 04:45
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В Самарской области стартовал сезон клещей
Благоприятные климатические условия только способствуют активизации этих кровососов, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Самые опасные - это энцефалит, воспаление головного мозга, и боррелиоз, который негативно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах человека. Если вовремя не начать лечение, то это …
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17 апреля 2017, 04:32
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7 автомобилей сгорело за одну ночь в Иркутске
В дежурную часть Иркутска обратились практически одновременно семь автолюбителей с заявлением, что ночью у них сгорели транспортные средства. Происшествия имели место сразу в нескольких городских районах. По улице Академическая на охраняемой стоянке пламя повредило два грузовика Daewoo и автобус Hyundai. …
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21 апреля 2016, 01:29
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Полиция Иркутска задержала грабителя ломбарда с деревянным ружьем
Иркутские полицейские сообщили о задержании подозреваемого в разбойном нападении. Мужчина, вооруженный предметом похожим на оружие, ворвался в ломбард. Он потребовал у работницы организации деньги и ценные вещи. Однако та успела нажать кнопку охранной сигнализации.
Приехавшие на место вызова бойцы …
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14 марта 2016, 01:00