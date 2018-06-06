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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это 

6 июня 2018, 02:18
В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»

В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»

Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком 
6 июня 2018, 09:46
На три дня парковка в Москве станет бесплатной

На три дня парковка в Москве станет бесплатной

На три дня, с 10 по 12 июня, в российской столице обещают сделать бесплатную парковку для автомобилей. Причиной этого решения стало празднование Дня России. Бесплатно оставить свою машину можно будет на любой уличной стоянке, включенной в зону парковочного пространства города. 
4 июня 2018, 04:15
Появились фото нового седана Geely Emgrand SL

Появились фото нового седана Geely Emgrand SL

Руководство китайской компании-производителя опубликовало первые официальные фотоснимки новинки Geely Emgrand SL. Известно, что машина поступит в продажу до конца этого года и будет продаваться с двумя турбированными 1,0 и 1,4-литровыми агрегатами, мощность которых составит 136 и 133 л.с. соответственно. Новая 
31 мая 2018, 08:28
Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

В Самаре 28 мая завершается прием заявлений от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018. Напомним, в центре города движение транспорта будет ограничено с 14 июня по 15 июля в связи с 
24 мая 2018, 10:19
Акцизы на топливо летом могут снизить

Акцизы на топливо летом могут снизить

В России уже с 1 июля могут снизить акцизы на топливо, сильный рост цен на АЗС подтолкнул новое правительство к такому решению, пишут "Ведомости". По данным издания, акциз на тонну бензина может быть снижен на 3 тысячи рублей. В 
23 мая 2018, 05:45
В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в 

23 мая 2018, 05:27
Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

В Самаре снизилась средняя цена на вторичное жилье. По данным апрельского мониторинга, проведенного Самарским областным фондом жилья и ипотеки, средняя удельная цена одного квадратного метра во «вторичке» составила 55 тысяч 311 рублей. Квадратный метр в «однушке» в среднем стоит 56 

23 мая 2018, 02:52
«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.

После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а 

25 марта 2018, 08:29
УАЗ «Буханка» отмечает 60-летний юбилей

УАЗ «Буханка» отмечает 60-летний юбилей

Ульяновский автозавод готовит к выходу юбилейную версию внедорожника УАЗ-450. Который в народе называют «Буханка». Машина должна быть представлена весной. Подробной информации о ней пока нет, но скорее всего, она получит лишь незначительные внешние отличия от стандартной версии. Также известно, что 

31 января 2018, 07:50
Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»

Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»

В 2018 году Росгвардия закупит для своих нужд партию автомобилей «Есаул». Эти машины выполнены на базе внедорожника «УАЗ-Патриот», и внешне от него не отличаются. Вся суть скрыта внутри. «Есаулы» защищены мощной встроенной броней, которая способна выдерживать не только попадания из 

23 января 2018, 09:43
УАЗ запатентовал лимузин на базе

УАЗ запатентовал лимузин на базе "Патриота"

Недавно в архиве Роспатента был обнаружен интересный документ. Он содержит фотографии лимузина, выполненного на базе автомобиля «УАЗ-Патриот».

Стоит отметить, что бумаги датированы еще 2009 годом. Судя по всему, ульяновский завод занимался проектированием машины, однако в серию она так и 
12 января 2018, 10:33
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