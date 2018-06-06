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Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области
Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это …
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6 июня 2018, 02:18
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В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»
Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком …
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6 июня 2018, 09:46
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На три дня парковка в Москве станет бесплатной
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4 июня 2018, 04:15
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Появились фото нового седана Geely Emgrand SL
Руководство китайской компании-производителя опубликовало первые официальные фотоснимки новинки Geely Emgrand SL. Известно, что машина поступит в продажу до конца этого года и будет продаваться с двумя турбированными 1,0 и 1,4-литровыми агрегатами, мощность которых составит 136 и 133 л.с. соответственно. Новая …
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31 мая 2018, 08:28
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Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая
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24 мая 2018, 10:19
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Акцизы на топливо летом могут снизить
В России уже с 1 июля могут снизить акцизы на топливо, сильный рост цен на АЗС подтолкнул новое правительство к такому решению, пишут "Ведомости". По данным издания, акциз на тонну бензина может быть снижен на 3 тысячи рублей. В …
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23 мая 2018, 05:45
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В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»
В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в …
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23 мая 2018, 05:27
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Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре
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23 мая 2018, 02:52
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«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области
25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.
После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а …
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25 марта 2018, 08:29
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УАЗ «Буханка» отмечает 60-летний юбилей
Ульяновский автозавод готовит к выходу юбилейную версию внедорожника УАЗ-450. Который в народе называют «Буханка». Машина должна быть представлена весной. Подробной информации о ней пока нет, но скорее всего, она получит лишь незначительные внешние отличия от стандартной версии. Также известно, что …
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31 января 2018, 07:50
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Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»
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23 января 2018, 09:43
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УАЗ запатентовал лимузин на базе "Патриота"
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12 января 2018, 10:33