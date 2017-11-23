В Ульяновске на автозаводе разрабатывается новая модель российского внедорожника. Это будет авто с принципиально новым дизайном на единой модульной платформе, соответствующее современным реалиям, сообщает «АвтоСреда» со ссылкой на собственный источник.

Также на сегодняшний день на заводе уже функционирует новый конвейер …