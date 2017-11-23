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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Mercedes-Benz рассекретил интерьер нового A-Class

Mercedes-Benz рассекретил интерьер нового A-Class

Специалисты концерна Mercedes-Benz анонсировали интерьер нового A-Class. Презентация новинки, основные технические характеристики которой держатся в секрете, намечена на будущий год.
Модель будет иметь полностью цифровую приборную доску. Как поясняют эксперты, вместе с экраном мультимедийной системы это будут два дисплея, для 

23 ноября 2017, 02:05
Компания Citroen привезла во Франкфурт минивэн с душем и сейфом

Компания Citroen привезла во Франкфурт минивэн с душем и сейфом

Французская автомобильная корпорация Citroen создала «двухэтажный» минивэн Citroёn SpaceTourer Rip Curl со встроенным душем и сейфом. Автоновинку представят на автосалоне во Франкфурте.
Двухэтажное средство передвижения разработано на архитектуре Space Tourer. В создании уникального дома на колесах участвовали конструкторы фирмы Rip 

1 сентября 2017, 10:05
УАЗ представил юбилейный внедорожник «Хантер» с откидным столиком

УАЗ представил юбилейный внедорожник «Хантер» с откидным столиком

Ульяновский автомобильный завод презентовал УАЗ «Хантер» с откидным походным столиком. Событие было приурочено к 45-летию легендарной модели.
Как отмечают российские СМИ со ссылкой на представителей автогиганта, откидной борт моментально превращается в походный столик. Модель собираются выпустить ограниченной серией в 469 

24 августа 2017, 11:05
Названы официальные цены на все комплектации нового KIA Rio в России

Названы официальные цены на все комплектации нового KIA Rio в России

Представители корейской автомобильной корпорации Kia назвали официальную стоимость и привели характеристики нового поколения седана Rio. Цена автоновинки стартует с отметки 699 000 руб.
Обновленный Kia Rio получит 1,4-литровый мотор мощностью 100 л.с.. Также для россиян будет доступен 1,6-литровый двигатель производительностью 123 

18 июля 2017, 11:16
Audi показала самый быстрый кабриолет в истории

Audi показала самый быстрый кабриолет в истории

Германская корпорация представила самый мощный кабриолет в истории бренда. Речь идет о 610-сильном R8 Spyder V10 plus.
Ранее модель V10 plus выпускалась только в виде купе. Теперь 610-сильный агрегат в сочетании с семиступенчатой АКПП S tronic и полным приводом quattro 

15 июня 2017, 10:20
В 2016 году в России появится абсолютно новый UAZ Patriot

В 2016 году в России появится абсолютно новый UAZ Patriot

Ульяновский автозавод готовится к выпуску совершенно нового UAZ Patriot, сообщает Автосреда. По словам представителя завода – Алексея Володина, замгендиректора по продажам, машина будет соответствовать всем современным стандартам, но какие именно новшества получит авто, топ-менеджер не уточнил.

Новинку россияне смогут 
8 июня 2015, 05:30
Компания UAZ разработает совершенно новую модель

Компания UAZ разработает совершенно новую модель

В Ульяновске на автозаводе разрабатывается новая модель российского внедорожника. Это будет авто с принципиально новым дизайном на единой модульной платформе, соответствующее современным реалиям, сообщает «АвтоСреда» со ссылкой на собственный источник.
Также на сегодняшний день на заводе уже функционирует новый конвейер 
6 апреля 2015, 07:14
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