Специалисты УАЗа представили автоновинку – кабриолет на базе Patriot. На первых порах эта модель задумывалась как автомобиль для торжественных акций силовых структур, но сейчас отмечается, что она может поступить и в свободную продажу.
Первое такое транспортное средство отправилось в Намибию. Руководство этого африканского государства приобрело созданное российскими специалистами транспортное средство для участия в праздничных мероприятиях. Вместе с тем у завода имеется заказ на новую модель и от ряда других зарубежных партнеров.
Автомобиль имеет сзади лестницу, боковые поручни. Кроме того, эксперты отмечают особую отделку салона. Внедорожный кабриолет хорошо подходит для сафари. Он будет востребован в заповедниках и развлекательных парках. Конечно, в основном речь идет о регионах с мягкими климатическими условиями.
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