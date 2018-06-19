В следующем году Ульяновский автозавод может выпустить на рынок новую версию модели Patriot. Внедорожник планируется оснастить 150-сильным двигателем с автоматической коробкой передач.
2,7-литровой силовой установкой ZMZ Pro сейчас комплектуется коммерческая модель UAZ Profi. Также обновлённый внедорожник получит передний мост от UAZ Profi и новую систему охлаждения двигателя ЗМЗ-409.
Ожидается, что УАЗ с «автоматом» появится в продаже весной 2019 года, сообщает RCI News.
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