Российские ученые обнаружили на Алтае следы трех мощных древних землетрясений. Они произошли с интервалом в 2000-2500 лет, сообщается на страницах издания International Geology Review.
Как рассказывают отечественные СМИ, найденный разломный участок находится на расстоянии одного километра от планируемой трассы газопровода из России в Китай. Этот факт следует обязательно принимать во внимание при сооружении газопровода «Сила Сибири-2», говорят эксперты.
Примерно один раз в 2000-2500 лет в регионе случаются очень крупные землетрясения. Скорее всего, они имели место 1300, 3400-3100 и 5500 лет назад. В двух первых случаях специалисты смогли оценить магнитуду и интенсивность, составляющую 9-10 баллов.
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