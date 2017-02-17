На Ямале обнаружен загадочный некрополь эпохи палеолита. Три девушки и мужчина были погребены нетипичным для тундры образом - в скорченном, а не прямом состоянии. Они имели очень серьезные дефекты скелета, обусловленные болезнями и травмами.
Раскопки велись в поселении Юръ-Яха III прошлым летом, но лишь сейчас появился результат анализов обнаруженных останков. Ученые сошлись во мнении, что такие захоронения несвойственны для региона.
В одном находится мужчина, скончавшийся в возрасте не менее 40 лет. Остальные три принадлежат девушкам 18–25 лет. При жизни все они были субтильного телосложения и маленького роста. Экспертиза установила, что у каждого из этих людей имелся целый «букет» болезней.
Но более удивил исследователей способ погребения. Люди были похоронены в скорченном виде. Кроме того, тело мужчины предварительно было предано огню - такой факт никогда не фиксировался в этих краях.
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