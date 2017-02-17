Новые воронки огромного диаметра обнаружены российскими учеными на полуострове Ямал. Специалисты пока не могут назвать причины их происхождения, однако связывают их с влиянием подземного газа. В пользу этого предположения говорит и близость одного из обнаруженных кратеров к заводу по переработке …