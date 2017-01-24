Ученые узнали самые опасные для психики диеты Израильские ученые из университета Хайфы установили, что все диеты в определенной мере оказывают влияние на психику людей. Безоговорочно положительным может оказаться эффект от диеты, только когда она состоит из продуктов, которые нравятся человеку.

Самыми опасными признаны моногамные диеты, так как …