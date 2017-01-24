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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 января 2017г 
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Череп гигантской доисторической выдры обнаружили в Китае

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Американские ученые-палеонтологи в процессе раскопок в южнокитайской провинции Юньнань обнаружили останки крупнейшей из когда-либо обитавших на нашей планете выдр. Доисторическое животное оказалось величиной с волка. Новому виду дали наименование Siamogale melilutra. Результаты своей работы специалисты привели в издании The Journal 

24 января 2017, 12:59
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Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

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В процессе экспериментов добровольцам предложили однозначно ответить на 

24 января 2017, 10:51
Ученые узнали самые опасные для психики диеты

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Самыми опасными признаны моногамные диеты, так как 

24 января 2017, 09:36
Британские ученые объяснили, как отличать фейковые и правдивые новости

Британские ученые объяснили, как отличать фейковые и правдивые новости

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23 января 2017, 03:25
Ученые установили, что выбор друзей зависит от генного кода

Ученые установили, что выбор друзей зависит от генного кода

Ученые из Калифорнии выяснили, что выбор друзей зависит от генного кода. Об этом рассказали зарубежные научные издания.
В результате исследований ученые установили: зачастую у людей, находящихся в дружеских отношениях, наблюдается очень много общего. По словам руководителя серии экспериментов Джеймса Фаулера, 

23 января 2017, 02:23
Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Английские ученые открыли несколько эффективных методов борьбы с бессонницей. Итоги масштабного исследования опубликованы на страницах специализированных изданий.
Одним из способов, помогающих уснуть, является просмотр кинокартины с легким сюжетом. Такие ленты дают возможность снять нервное напряжение и расслабиться. Также ученые советуют 

23 января 2017, 11:12
Ученые раскрыли неожиданные причины плохого сна

Ученые раскрыли неожиданные причины плохого сна

Ученые из Медицинской школы при Университете Пенсильвании установили неожиданные причины плохого сна. Оказалось, что они связаны с употребляемой едой и объемом выпитой жидкости. Хуже других спали те, кто выпивал меньше 1,5 литров воды в течение суток и плохо питался.
В 

26 декабря 2016, 09:59
Ученые: Долгий сон по выходным дням вредит здоровью

Ученые: Долгий сон по выходным дням вредит здоровью

Долгий сон в выходные может оказаться причиной разных опасных болезней и вызвать проблемы с сосудами и сердцем. Такой вывод сделали американские ученые после исследований с участием 80 тысяч человек, сообщает Cosmo.
Любители поспать в субботу и воскресенье больше рискуют получить 

19 декабря 2016, 09:29
Ученые: «Совы» и «жаворонки» отличаются внешностью и здоровьем

Ученые: «Совы» и «жаворонки» отличаются внешностью и здоровьем

Ученые из сеульского университета Коре в процессе исследования с участием 1,6 тысячи человек в возрасте от 37 до 59 лет обнаружили отличия в здоровье, внешности и распорядке дня между рано просыпающимися людьми и любителями подремать подольше. «Совы» и «жаворонки» ведут 

16 декабря 2016, 10:43
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