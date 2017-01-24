Австралийские и американские ученые проанализировали среднюю продолжительность сна у людей из разных регионов планеты. Они решили определить, жители каких государств тратят больше времени на ночной отдых. На первом месте по этому показателю оказались аргентинцы.
В общей сложности изучались сведения по жителям 645 городов из разных уголков земного шара в период с 2006 по 2012 год. Как выяснилось, среднестатистический россиянин ложится спать около 22.43 и просыпается в 7.54. Средняя продолжительность сна у наших сограждан равна 9 часам и 20 минутам, что гораздо больше 8 часов в сутки, рекомендуемых медиками.
Меньше других спят японцы — в среднем 7 часов и 16 минут, что, конечно, влияет на качество их жизни. В рассматриваемый период продолжительность сна в странах Европы и Восточной Азии постоянно снижалась. Скорее всего, в таких странах в рассматриваемый период люди стали больше работать, заключают эксперты.
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