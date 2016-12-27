Северная Америка и острова современной Японии в перспективе могут образовать единый континент с Евразией. Так утверждают ученые Института земной коры в Иркутске. Впрочем, произойдет это не ранее, чем через 30 миллионов лет.
Специалисты рассчитали модель движения континентов и установили, что с течением времени Северо-Американская континентальная платформа соединится с Сибирской. Как поясняют ученые, раскол суперконтинента и формирование нынешних материков случилось более 600 миллионов лет назад. Затем появился новый океан.
По прогнозу, со временем, Северную Америку, Японию и РФ ожидает неминуемое воссоединение. При этом Америке потребуется даже больше времени, чем стране восходящего солнца, чтобы «пересечь» океан. Возможно, на это уйдет четверть миллиарда лет.
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