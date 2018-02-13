За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.
Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных путей при помощи бронхоскопии под наркозом у маленького пациента была удалена рыбья кость, которая находилась там около двух с половиной месяцев.
Заведующая эндоскопическим отделением ОДКБ Оксана Афонина рассказала, что в эндоскопическое отделение ОДКБ в большинстве случаев попадают малыши в возрасте от 1 до 3 лет. Так как именно в этот период дети познают мир через вкусовые ощущения.
Особое внимание стоит уделить опасности проглоченных батареек. Последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до ожогов пищевода и желудка.
Специалисты советуют незамедлительно обращаться к врачу при наблюдении таких симптомов у ребенка, как боль при глотании, рвота, нарушение дыхания, боль в грудной клетке и слюнотечение.
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