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Материалы по теме:

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

14 февраля около 9:00 утра специалисты Центра ветеринарии получили сигнал об обнаружении трупа дикой лисы в Ленинском районе.
14 февраля 2018, 04:16
В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

О чрезвычайном происшествии в Цильнинском районе рассказали региональные информагентства. Местный житель, работая на комбайне, получил тяжелейшую травму и лишился обеих ног.
Мужчину быстро отправили в стационар. Операцию врачи больницы проводили на протяжении полутора часов. В итоге они смогли спасти жизнь 

14 ноября 2017, 09:15
В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
Речь, в частности, идет о представителях одной войсковой части, дислоцированной в городской черте. 

13 ноября 2017, 02:04
Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии 

1 ноября 2017, 05:30
В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер

В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины из-за халатности медицинских сотрудников, сообщает областной следственный комитет.
 
По версии следователей, 13 июня этого года в приемное отделение Шенталинской ЦРБ поступил 62-летний мужчина с жалобами на острую боль в 
23 сентября 2017, 03:25
Опрос: Россияне стали меньше доверять врачам

Опрос: Россияне стали меньше доверять врачам

Как выяснили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения в процессе исследования, в последнее время россияне стали меньше доверять медикам. Если с 2010 по 2015 годы о доверии к представителям данной области заявляли свыше 50%респондентов, то в 2017—м – лишь около 

22 сентября 2017, 02:06
СМИ: Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу

СМИ: Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу

Российскому Минздраву не хватает денег на зарплаты медикам в 2019-2020 годах. Из-за этого в бюджете может образоваться дыра, сообщают «Ведомости».
По сведениям издания, такие данные приводятся в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 годы. Там говорится, что денег в 

7 сентября 2017, 11:12
В России не хватает более 30 000 врачей, но их найдут

В России не хватает более 30 000 врачей, но их найдут

В федеральном Министерстве здравоохранения пообещали за два года ликвидировать нехватку врачей в России. По данным ведомства, сегодня в медицинских учреждениях не хватает 24 000 врачей-специалистов по 94 направлениям и около 11 000 участковых педиатров и терапевтов. По словам главы Минздрава 

2 августа 2017, 12:44
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