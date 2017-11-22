1
42
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                          888      .d88888b.   888b     d888         d8888  8888888b.  
                          888     d88P" "Y88b  8888b   d8888        d88888  888   Y88b 
                          888     888     888  88888b.d88888       d88P888  888    888 
 888  888  888   .d88888  888888  888     888  888Y88888P888      d88P 888  888   d88P 
 888  888  888  d88" 888  888     888     888  888 Y888P 888     d88P  888  8888888P"  
 888  888  888  888  888  888     888 Y8b 888  888  Y8P  888    d88P   888  888        
 Y88b 888 d88P  Y88b 888  Y88b.   Y88b.Y8b88P  888   "   888   d8888888888  888        
  "Y8888888P"    "Y88888   "Y888   "Y888888"   888       888  d88P     888  888        
                     888                 Y8b                                           
                     888                                                               
                     888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Почетный гражданин Самары Владимир Золотарев скончался 14 ноября

Почетный гражданин Самары Владимир Золотарев скончался 14 ноября

В ночь на 14 ноября скончался почетный гражданин Самары Владимир Иванович Золотарев. Ему был 81 год.

«Долгие годы он работал на производстве, затем на советской и партийной работе. Самый сложный и многотрудный период был на посту председателя Куйбышевского горисполкома. 
14 ноября 2017, 02:56
Самарский актер стал известен на всю Россию из-за пародии на Сергея Лазарева

Самарский актер стал известен на всю Россию из-за пародии на Сергея Лазарева

К самарскому актеру театра драмы Иршату Байбикову, занимающемуся фотопародиями на различных звезд шоу-бизнеса, пришла, пожалуй, всероссийская слава. А все благодаря тому, что его забавный снимок репостнул в свой профиль Instagram певец Сергей Лазарев.
Сергей по достоинству оценил пародию на самого 
12 ноября 2017, 03:00
Скончался один из самых ярких и уважаемых ученых–правоведов современной России Семен Абрамович Шейфер

Скончался один из самых ярких и уважаемых ученых–правоведов современной России Семен Абрамович Шейфер

24 октября 2017 года на 93-м году ушёл из жизни старейший профессор Самарского университета, известный не только в России, но и  за рубежом, специалист в области уголовно-процессуального права, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Семен Абрамович Шейфер.
25 октября 2017, 05:10
Глава «Евразийской корпорации автовокзалов» Фэния Хакимова скончалась на 56 году жизни

Глава «Евразийской корпорации автовокзалов» Фэния Хакимова скончалась на 56 году жизни

Председатель совета директоров АО "Евразийская корпорация автовокзалов" Фэния Файзулловна Хакимова после продолжительной болезни скончалась на 56 году жизни. Об этом сообщили в общественной организации СОТО «Туган тел».

Похороны состоятся в селе Новая Кулатка Старокулаткинского  района Ульяновской области 26 октября.
25 октября 2017, 02:37
Утрата: не стало Веры Гребёнкиной

Утрата: не стало Веры Гребёнкиной

19 октября на 85 году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась Вера Гребёнкина. Вера Фёдоровна - актриса Куйбышевского (Самарского) театра юного зрителя «СамАрт», ветеран сцены. Прощание состоится 21 октября в 14:00 по адресу: ул. Челюскинцев, дом 19, кв. 13, 
19 октября 2017, 08:05
Британский профессор на год превратится в Дэвида Боуи

Британский профессор на год превратится в Дэвида Боуи

Профессор кингстонского университета Уилл Брукер намерен целый год прожить в образе культового певца Дэвида Боуи. Об этом сообщает Huffington Post.
 
По словам профессора, им движет желание "попасть в голову Боуи". "Это иногда довольно странное и опасное место, где не хочется задерживаться 
20 августа 2015, 12:01
На «Новой волне» в Сочи споют Алла Пугачева и Дмитрий Хворостовский

На «Новой волне» в Сочи споют Алла Пугачева и Дмитрий Хворостовский

Мероприятие пройдет 2-11 октября и впервые состоится не в Юрмале, а в российском городе-курорте.

По сообщениям СМИ, Алла Пугачева будет открывать "Новую волну 2015" каждый день. А на закрытие фестиваля приглашен оперный певец Дмитрий Хворостовский. Как раз к октябрю 
14 августа 2015, 01:54
Дмитрий Хворостовский сделал победное селфи и выложил в Сеть

Дмитрий Хворостовский сделал победное селфи и выложил в Сеть

Оперный певец продолжает лечение от опухоли головного мозга, при этом настроен оптимистично. Так как Дмитрий уверен, что правильный настрой поможет справиться с тяжелой болезнью, он сделал селфи с победным жестом - сложив пальцы в знак V (Victory). В подписи под 
5 августа 2015, 01:49
Лондонские врачи рассказали о состоянии здоровья Дмитрия Хворостовского

Лондонские врачи рассказали о состоянии здоровья Дмитрия Хворостовского

По словам врачей лондонской клиники, где в настоящий момент лечится оперный певец Дмитрий Хворостовский, курс химиотерапии идет пациенту на пользу. Его состояние нормализуется, динамика выздоровления хорошая. Специалисты утверждают, что певец с большой вероятностью полностью излечится, так как онкологическое заболевание у 
29 июля 2015, 01:57
20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца

20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца

Майкл Дарэм Принс, работавший звукорежиссером у певца с 1995 года, рассказал, что у него на ПК есть два десятка песен Джексона, которые нигде не издавались. Композиции незавершенные, у Принса нет права ни озвучить их названия, ни сделать доступными для прослушивания. 
24 июля 2015, 02:58
Певец Дмитрий Хворостовский вернется на российскую сцену в конце октября

Певец Дмитрий Хворостовский вернется на российскую сцену в конце октября

Об этом стало известно от организаторов выступления.

29 октября Дмитрий должен дать концерт в Государственном Кремлевском дворце совместно с латвийской певицей Элиной Гаранчей (меццо-сопрано). Билеты можно купить в кассах, ситуация остается прежней, рассказала Евгения Ильичева, PR-директор Русского шоу-центра.
22 июля 2015, 03:27
Скончался эстонский музыкант и певец Яак Йоала

Скончался эстонский музыкант и певец Яак Йоала

Вчера, 25 сентября, в Эстонии на 65-м году жизни скончался знаменитый в советское время певец и музыкант Яак Йоала. Причины смерти на сегодняшний день не называются, сообщает «Интерфакс».  
В 2011 году артист перенес инфаркт миокарда, однако после объявил, что 

26 сентября 2014, 05:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх