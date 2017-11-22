Известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни. В июне позапрошлого года у исполнителя была диагностирована опухоль мозга.
Когда об этом стало известно, Хворостовский на некоторое время прервал концертную деятельность. Ему был сделаны несколько курсов химиотерапии в стационаре британской столицы. После этого певец возобновил выступления, дав первый после перерыва концерт в Соединенных Штатах. Около года назад его состояние ухудшилось, и всемирно известному певцу пришлось вновь объявить о паузе в профессиональной деятельности.
Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Первое большое признание он получил в 1989-м, победив на престижном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Англии. Через несколько лет Хворостовскому было присвоено звание Народный артист России. Он был награжден российскими орденами Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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