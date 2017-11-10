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Материалы по теме:

«ТЕРРА - РЕН ТВ» почтит память Михаила Задорнова

«ТЕРРА - РЕН ТВ» почтит память Михаила Задорнова

На 70-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Телеканал покажет документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова» и его проект «Вещий Олег. Обретённая быль».

В 21:00 зрители смогут увидеть документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова» – о жизни и творчестве артиста. Особое внимание проект 

10 ноября 2017, 02:04
В Самарской области машинист погиб под «КамАЗом» на заводе

В Самарской области машинист погиб под «КамАЗом» на заводе

В городе Отрадный проводят расследование по факту гибели рабочего на территории завода «Технолайн», сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Трагедия произошла 12 октября. Погиб машинист экскаватора общества с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж». Когда сотрудник организации проводил осмотр 

9 ноября 2017, 01:49
В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

Самарские полицейские проводят проверку по факту смерти пешехода в поселке Управленческий. 67-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре, сбил автобус. ДТП произошло 1 ноября около шести часов вечера на улице Сергея Лазо. Пострадавшего в карете скорой помощи отвезли в больницу. Там 

2 ноября 2017, 01:17
Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

По сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области, ДТП произошло в семь часов вечера на трассе М-5 «Урал». В Новоспасском районе столкнулись два автомобиля – Mazda CX-9 и грузовик MAN. По предварительным данным, на 849 километре автодороги 29-летний водитель грузовика 
28 октября 2017, 04:32
21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

Вчера, 27 октября, примерно в 18:50 на 8 километре автотрассы «Тольятти – Хрящевка – Луначарский» в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной информации сотрудников полиции, 21-летняя девушка на Daewoo Matiz 
28 октября 2017, 03:15
Премьера фильма Михаила Задорнова на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

Премьера фильма Михаила Задорнова на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

4 ноября, в День народного единства, в 22:00 на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» состоится премьера документально-исторического фильма Михаила Задорнова  «Вещий Олег. Обретенная быль».
3 ноября 2015, 03:05
Задорнов в Самаре:

Задорнов в Самаре: "Пройдет 100 лет, и на меня будут ссылаться"

Известный российский писатель и сатирик Михаил Задорнов поговорил с самарскими журналистами о современном кино, этимологии слов, настоящих причинах насморка и многочисленных проблемах молодежи. Пресс-конференция проходила перед концертом юмориста в здании Окружного дома офицеров и продолжалась почти час. "Пройдет 100 лет, 

21 ноября 2014, 08:34
При ослаблении рубля населению придется уменьшать потребление

При ослаблении рубля населению придется уменьшать потребление

В России сейчас минимум 5 млн человек имеют непосильную нагрузку по кредитам, заявил председатель правления банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов в интервью газете "Ведомости".

"Вывод, что люди берут кредиты на выплаты по предыдущим ссудам, слишком обобщенный, - рассказал он. - Мы видим, 

18 февраля 2014, 11:24
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