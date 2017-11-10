Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался сегодня, 10 ноября, на 70-м году жизни. Об этом рассказали российские информагентства.
В прошлом месяце Задорнов на своей странице в социальной сети заявил, что должен отменить часть концертов до новогодних праздников из-за болезни. По данным различных СМИ, в прошлом году у него диагностировали опухоль головного мозга. Проведенные курсы лечения в России и за рубежом результата не дали.
Михаил Задорнов известен как писатель-сатирик, юморист, актер. Одна из основных тем его монологов — критика западного, прежде всего американского, образа жизни и культуры. На протяжении долгих лет он участвовал в телевизионных юмористических программах, выступал с концертами по всей стране. В его послужном списке - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки, пьесы. В разные годы он становился лауреатом различных профессиональных премий.
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