Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью По сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области, ДТП произошло в семь часов вечера на трассе М-5 «Урал». В Новоспасском районе столкнулись два автомобиля – Mazda CX-9 и грузовик MAN. По предварительным данным, на 849 километре автодороги 29-летний водитель грузовика …