В столичном парке «Зарядье» археологи обнаружили уникальные артефакты - фигуру оловянного солдата на коне, созданную в XVII столетии, а также английские свинцовые пломбы XVIII века и старинные монеты.
Отдельно эксперты говорят об английских пломбах. Они дают возможность узнать, чем именно торговали в прежние времена разные государства. На изучаемую территорию в давние времена привозили иноземные товары, в частности из Европы, и вот теперь ученые смогут узнать их «ассортимент».
Интересной находкой является и оловянный всадник. Эта игрушка считается коллекционной, обмундирование воина сделано в мельчайших подробностях, согласно той эпохе. Сейчас раритеты тщательно исследуются специалистами.
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