Браслет из будущего: Найденный на Алтае уникальный артефакт ставит под сомнение теорию эволюции На Алтае исследователи обнаружили браслет, который дал серьезный повод поставить под сомнение теорию эволюции. Артефакт создан при помощи высоких технологий, между тем его возраст, как утверждают ученые, составляет порядка 50 тысяч лет.

Речь идет о найденном в известной Денисовой пещере …