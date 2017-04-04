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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
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4 апреля 2017, 03:28
В центре Москвы нашли клад эпохи Екатерины II

В центре Москвы нашли клад эпохи Екатерины II

В центре российской столицы в процессе работ по городскому благоустройству был обнаружен клад XVIII века. В руки археологов попали медные монеты, которые имели хождение в эпоху Екатерины II и Павла I.
Изучив находку, эксперты допустили, что деньги были припрятаны для 

4 апреля 2017, 01:20
В Соединенных Штатах опубликуют 28 ранее неизвестных свитков Мертвого моря

В Соединенных Штатах опубликуют 28 ранее неизвестных свитков Мертвого моря

Американские ученые, занимающиеся анализом библейских текстов, намерены перевести и опубликовать 28 неизвестных ранее свитков Мертвого моря. По предварительным оценкам, возраст артефактов может достигать 2 тысяч лет.
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4 апреля 2017, 01:17
Ученые узнали о борьбе жителей средневековой Англии с зомби

Ученые узнали о борьбе жителей средневековой Англии с зомби

Английские ученые исследовали останки на кладбище в заброшенной деревне графства Йоркшир и выяснили, как в средние века люди намеревались предотвратить зомби-апокалипсис. Рассказ об этом содержится на страницах Journal of Archaeological Science.
Ученые проанализировали состояние свыше 100 костей, принадлежавших десяти жителям 

4 апреля 2017, 11:26
В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

Накануне в районе села Ягодное чуть не утонули трое мужчин в возрасте 65-70 лет. Во время возвращения домой их снегоход провалился в промоину, так и не дотянув до берега. Как сообщили спасатели, одежда одного из пострадавших полностью промокла.  Окруженные тонким 

30 марта 2017, 11:05
Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки

Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки

Аспирант из Перми Алексей Сосунов разрабатывает высокоэффективные супербатарейки для автомобилей, квадрокоптеров и смартфонов. На реализацию проекта ему выделен грант в 500 тысяч рублей, рассказывают российские агентства.
Молодой исследователь победил в федеральной программе Фонда содействия инновациям «УМНИК-НТИ». В основе разработки лежит 

23 марта 2017, 05:27
Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.
Во второй половине водители намеревались пересечь реку Селемджа по льду. При этом температура воздуха была достаточно высокая для осуществления таких маневров, и замерзшая вода не выдержала 

22 марта 2017, 10:35
Ученые определили, когда Арктика полностью освободится ото льда

Ученые определили, когда Арктика полностью освободится ото льда

Рост средних температур на Земле выше чем на 1,5 градуса Цельсия может привести к тому, что Арктика полностью утратит ледяной покров. Произойдет это уже к 2100 году.
Соответствующий прогноз специалистов содержится в статье специализированного издания Nature Climate Change. Как полагают 

7 марта 2017, 10:10
Швейцарские физики впервые точно измерили время без помощи часов

Швейцарские физики впервые точно измерили время без помощи часов

Ученые из Швейцарии смогли измерить время, которое электрон расходует на движение от атома. Об этом рассказывает специализированное издание Physical Review Letters.
Для проведения соответствующих измерений специалисты воспользовались лазером, осуществив «выстрел» по ионам. Затем ученые зафиксировали и измерили их колебания. Длительность 

8 февраля 2017, 05:08
На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину

На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину

В Самарской области спасен мужчина, замерзавший на волжском льду. В поисково-спасательную службу города Октябрьск позвонил очевидец. Он заметил лежавшего на льду человека около острова Большое Толовое.

К месту ЧП выехали трое спасателей на служебной машине.

«Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили 

3 февраля 2017, 01:42
Ученые создали новый материал, способный самостоятельно менять форму

Ученые создали новый материал, способный самостоятельно менять форму

Американские ученые разработали новый материал, который может самостоятельно приобретать любую форму. Для его создания исследователи соединили 2 полимера с разными свойствами. Об этом рассказывается на страницах журнала Nature Communications.
Главная отличительная особенность материала в том, что ему, в отличие от 

28 сентября 2016, 10:04
Российские ученые создали самые точные в мире атомные часы

Российские ученые создали самые точные в мире атомные часы

Часы с «вечным» двигателем, созданные российскими учеными, были запущены в Москве в минувший вторник, 13 сентября.  
Разработчиками сверхчувствительного прибора стали специалисты Московского физического института имени П.Н. Лебедева. Именно им, первым во всем мире, удалось использовать энергию атома Тулия, чьи 

14 сентября 2016, 11:16
В кровеносные сосуды людей запустят нанорыб - ученые

В кровеносные сосуды людей запустят нанорыб - ученые

Ученые из Калифорнийского университета изобрели наноробота, имитирующего движения рыбы. Он состоит из четырех сегментов, соединенных серебряными шарнирами, и может использоваться для доставки лекарственных веществ. С этой целью его хотят запускать в кровеносные сосуды человека.
Размер каждого сегмента - 800 нанометров. 

12 сентября 2016, 03:29
СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием

СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием

Российские специалисты приступили к созданию самолёта, оснащённого лазерным оружием. Как информирует ТАСС, об этом заявил представитель оборонно-промышленного комплекса России.
Сообщается, что самолет последнего поколения получил кодовое наименование А-60. В разработках этой модели принимают участие сотрудники ряда предприятий военно-промышленного комплекса в 

6 сентября 2016, 03:31
Ученые создали лазер на бактериях

Ученые создали лазер на бактериях

Бритнаские и немецкие ученые создали уникальный лазер из бактерии. Основой для разработки стал флуоресцентный зеленый белок.

Большинство известных ранее лазеров использовали для работы индуцированное излучение, основанное на изменении электрона на энергетическом уровне. В новейшей разработке ученых ресурсом является генно-модифицированная кишечная палочка. Созданный 

20 августа 2016, 11:33
Пентагон через пять лет испытает боевой лазер для уничтожения ракет

Пентагон через пять лет испытает боевой лазер для уничтожения ракет

Соединенные Штаты продолжают работу над созданием боевого лазера для защиты от баллистических ракет вероятного противника. Согласно последним прогнозам, испытания могут быть проведены через пять лет. Данную информацию озвучил в Конгрессе директор Агентства по ПРО американского оборонного ведомства Джеймс Сиринг.
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14 апреля 2016, 12:48
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