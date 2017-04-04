Холдинг «Швабе» совместно со специалистами МЧС РФ запланировали пилотные испытания макета уникального судового лазера. По словам специалистов, при помощи установки мощностью 200 кВт можно будет разрезать лед толщиной в один метр и даже более.
Теперь появится реальная возможность проводить через ледовые поля любые суда вне зависимости от их технических характеристик. Как утверждают эксперты, это изобретение не имеет аналогов в других странах.
Судовой лазер сможет устанавливать линии концентрации напряжений в ледяном покрове и фокусировать на них излучение. Первые эксперименты с установкой проведут в Архангельской области уже в конце этого года.
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