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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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ВКС предъявила новый иск «Департаменту ЖКХ Тольятти

ВКС предъявила новый иск «Департаменту ЖКХ Тольятти

Компания «Волжские коммунальные системы» продолжает масштабный судебный спор с одной из крупнейших управляющих компаний губернии - ООО «Департамент ЖКХ Тольятти». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация направила иск о взыскании долга, который превышает 8 миллионов 300 тысяч 

27 октября 2017, 09:09
Более 3000 самарцев остались без отопления

Более 3000 самарцев остались без отопления

В Самаре без отопления остались 29 жилых домов, в которых проживают более трех тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.  В районе железнодорожного вокзала повреждена труба диаметром 400 миллиметров. Без теплоснабжения, по данным ведомства, также остались четыре 

25 октября 2017, 02:58
Идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний поддержали в правительстве

Идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний поддержали в правительстве

Правительство России поддержало идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний. Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил внести соответствующие поправки в законодательство. Это поможет избежать отключения жильцов от поставщиков услуг из-за недобросовестности коммунальщиков. В настоящее время задолженность за ЖКХ в России превышает 

24 октября 2017, 08:02
Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую

Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую

Проект закона о заключении прямых договоров между поставщиками тепла и электроэнергии и потребителями жилищно-коммунальных услуг собираются внести на рассмотрение в кабмин. Об этом сообщают  "Известия". 
Как отмечают авторы предполагаемого новшества, на данный момент  управляющие компании расходуют полученные от граждан деньги 

24 октября 2017, 09:07
Управляющие компании-«пустышки» выгонят с рынка ЖКХ

Управляющие компании-«пустышки» выгонят с рынка ЖКХ

Минстрой России лишит лицензий управляющие компании со схожими названиями. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс одобрил Комитет Госдумы по ЖКХ. В настоящее время пробелы в законодательстве позволяют недобросовестным коммунальщикам быстро и незаметно для жителей переводить многоквартирные дома на управление новой организацией. 

11 октября 2017, 01:00
Самарское УФАС нашло нарушения в торгах Минстроя

Самарское УФАС нашло нарушения в торгах Минстроя

Самарская федеральная антимонопольная служба подтвердила факт нарушений при проведении торгов областным Минстроем. Речь идет о передаче прав на строительство жилья для обманутых дольщиков компании «Стройцентр», которая не имела опыта возведения многоквартирных домов. Как уже сообщала «ТЕРРА», застройщик должен был обеспечить 

9 октября 2017, 07:47
Цена квадрата: Минстрой прогнозирует рост стоимости жилья

Цена квадрата: Минстрой прогнозирует рост стоимости жилья

Стоимость квадратного метра в недалекой перспективе может увеличиться. Такой прогноз озвучил глава Минстроя Михаил Мень.
По словам министра, по положению дел на 1 августа 2017-го, в России выдано 507 866 ипотечных кредитов. Вместе с тем, ввод жилья снижается. Последние три 

20 сентября 2017, 05:17
Минстрой пообещал сократить отключения горячей воды до двух дней

Минстрой пообещал сократить отключения горячей воды до двух дней

В Минстрое заявили о новом плане работы с коммунальщиками, согласно которому к 2025 году периоды отключения горячей воды сократятся до 2-3 дней. Данный проект подразумевает несколько этапов.
На первом этапе будет действовать схема, по которой отключение водоснабжения сокращается с 14 

7 сентября 2017, 10:17
В России разработали правила выплаты компенсаций обманутым дольщикам

В России разработали правила выплаты компенсаций обманутым дольщикам

Минстрой России разработал правила выплаты компенсаций обманутым дольщикам. Ведомство предлагает создать так называемый «Фонд защиты прав граждан» для участников долевого строительства. Работать новая структура будет по принципу Агентства по страхованию вкладов, которое хорошо себя зарекомендовало в банковской сфере. Предполагается, что 

30 августа 2017, 02:46
В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями

В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями

В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями. Для сравнения: в Москве, Казани и ряде других мегаполисов этот показатель приближается к 100%.
Между тем, по оценкам экспертов, проблемы ЖКХ в столице губернии занимают 2-е место среди тем, 

30 августа 2017, 12:50
Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Все управляющие компании России должны выставлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Соответствующее предписание издал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме в адрес региональных органов власти. Новая строка в коммунальных квитанциях уже 

28 апреля 2017, 01:19
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