В связи с ростом долгов россиян за «коммуналку», в Минстрое собираются исключить из цепочки оплаты за ЖКХ счета управляющих компаний. Об этом рассказывают "Известия".
Как отмечается, рост задолженности составил 20% и находится на уровне 1,2 трлн рублей.
В числе основных причин такого положения дел ведомство называет финансовые проблемы и несогласие граждан с повышением тарифов.
Вместе с тем, большой объем платежей задерживается по вине управляющих компаний, говорят эксперты министерства. Согласно разработанному законопроекту, на счета УК станут попадать средства только за само управление, а оплата за ЖКХ станет переводиться напрямую водоканалам, тепловикам и прочим поставщикам услуг.
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