Комитет Госдумы по госстроительству утвердил текст присяги при вступлении в российское гражданство. В общей сложности обсуждалось 93 варианта. Далее отобрали три. На их основе появился единый текст.
Согласно поправкам ко второму чтению, присяга приносится лично, в торжественной обстановке перед российским гербом и флагом страны. При этом обязательно присутствие представителя полномочного органа, ведающего делами о гражданстве.
Текст торжественной клятвы подписывается лицом, принесшим присягу. В продолжение процедуры данные о принесении присяги публикуются на официальном сайте.
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