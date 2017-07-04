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Бункер S

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Материалы по теме:

Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки

Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки

В Госдуме принято решение поднять сумму, которую народные избранники могут потратить на транспорт в командировках, рассказывают российские агентства. Теперь каждый депутат имеет право израсходовать "на проезд" до 830 тысяч рублей в год.
Эта статья расходов вырастет почти в три раза. 

4 июля 2017, 11:04
Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

Народные избранники собираются принять поправки, подразумевающие увеличение порога задолженности для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказывают "Известия". Новшество подготовлено в комитете по госстроительству и законодательству.
Законопроект может вступить в силу уже к 

4 июля 2017, 10:06
Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

В Российской Федерации в скором времени может появиться новая антитабачная норма. Курящим гражданам собираются запретить приближаться с сигаретой к подъездам многоквартирных домов ближе, чем на 10 метров.
Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесла группа членов Совфеда. Как говорят авторы предполагаемого 

30 июня 2017, 10:02
Абонентов с «левыми» сим-картами будут лишать связи

Абонентов с «левыми» сим-картами будут лишать связи

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект об ужесточении порядка продажи сотовыми операторами сим-карт. Поправки подразумевают, что операторы будут приостанавливать услуги для абонента, предоставившего неверные сведения при покупке сим-карты.
Сейчас в законе «О связи» остановка предоставления услуг может произойти лишь 

29 июня 2017, 02:09
Паспорт негражданина: В России появятся удостоверения для лиц без гражданства

Паспорт негражданина: В России появятся удостоверения для лиц без гражданства

Лица без гражданства, приехавшие на определенный срок в Российскую Федерацию, могут получить удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах.
Как сообщают «Известия», разработкой самого документа занимается МВД. Уже известно, что внешне он будет похож на паспорт. 

27 июня 2017, 10:19
В Госдуму поступило 93 варианта присяги при приеме в гражданство РФ

В Госдуму поступило 93 варианта присяги при приеме в гражданство РФ

93 варианта присяги при вступлении в гражданство РФ поступило на рассмотрение народных избранников. Об этом заявил глава профильного комитета Павел Крашенинников.
По его словам, из этого списка уже отобрано 10. Основных критериев при этом было несколько: принцип добровольности, личный и 

26 июня 2017, 05:26
Клятва россиянина: В Госдуме подготовят текст присяги для получающих российское гражданство

Клятва россиянина: В Госдуме подготовят текст присяги для получающих российское гражданство

Госдума приступила к формированию рабочей группы по подготовке текста присяги для приема в российское гражданство. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на руководителя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Как отмечается, в рабочую группу войдут представители разных фракций. 

7 июня 2017, 09:16
Как попасть во ФСИН: 24 новых сотрудника приняли присягу

Как попасть во ФСИН: 24 новых сотрудника приняли присягу

Ряды региональной службы исполнения наказаний пополнили 24 новых сотрудника, которые прошли не только первоначальную подготовку на базе юридического института ФСИН России, но и жесткий профотбор - 4 человека на место. Их проверяли врачи и психологи. В этот вторник молодые люди 
26 июля 2016, 02:27
Самарцы вступили в ряды юнармии

Самарцы вступили в ряды юнармии

40 самарцев в возрасте от 13 до 17 лет принесли присягу.
24 мая 2016, 05:15
Стивен Сигал стал гражданином Сербии

Стивен Сигал стал гражданином Сербии

Американский актер, музыкант, мастер боевых искусств Стивен Сигал получил паспорт гражданина Сербии – страны, которую он считает своей второй родиной. Артист заявил о своем намерении приложить максимум усилий для продвижения позитивного облика Сербии.
Напомним, в начале декабря минувшего года Стивен 
11 января 2016, 04:00
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