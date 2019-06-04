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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 03.06.2019 
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В регионе будут усиленно проверять колумбийскую говядину

В регионе будут усиленно проверять колумбийскую говядину

В регионе введен усиленный лабораторный контроль за говядиной. Речь идет о мясе, которое ввозится в страну из Колумбии. Причиной усиления контроля стало обнаружение в продукции бактерий группы кишечной палочки. Региональное управление Россельхознадзора уточняет, что опасность представляет боенская говядина.
5 октября 2018, 01:56
Российские консервы подменили

Российские консервы подменили

Организация "Роскачество" провела проверку рыбных консервов, которые предлагаются к покупке жителям страны. В исследовании приняли участие продукты из кижуча, нерки, кеты и горбуши 23 торговых марок. Все они произведены в России. Стоимость продукции составила от 89,9 до 179 рублей.
25 сентября 2018, 11:30
В Тольятти запретили купаться на городских пляжах

В Тольятти запретили купаться на городских пляжах

Вода в Куйбышевском водохранилище сейчас не соответствует гигиеническим нормам и содержит большое количество вредоносных бактерий. Об этом сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора по Тольятти.

Пляж Автозаводского района (восточная и западная часть) не соответствует требованиям СанПин по микробиологическим показателям. В 
3 августа 2018, 08:30
Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива

Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива

Союз российских пивоваров подверг резкой критике итоги мониторинга светлого нефильтрованного пива, проведенного автономной НКО «Российская система качества» по заказу правительства. Эта организация не может давать экспертное заключение о соответствии продукции нормативным требованиям, утверждают пивовары. «Отсутствие у сотрудников Роскачества профессиональных знаний 
14 июня 2018, 02:23
Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.

Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. 

13 июня 2018, 01:58
Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.

Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, 

5 февраля 2018, 08:28
Ученые-медики сообщили о полезных свойствах горячего чая

Ученые-медики сообщили о полезных свойствах горячего чая

Английские специалисты в процессе недавних экспериментов установили неожиданные полезные свойства горячего чая. Результаты этой работы отражены на страницах British Journal of Ophthalmology. По словам экспертов, любители именно такого напитка реже оказываются жертвами глаукомы.
Как поясняют медики, глаукома, или помутнение глаз 

15 декабря 2017, 10:10
Нечаянное открытие: Генетики выявили неожиданное свойство самого популярного напитка

Нечаянное открытие: Генетики выявили неожиданное свойство самого популярного напитка

Генетики осуществили серию экспериментов, после которых неожиданно для себя установили ранее неизвестное воздействие чая на организм человека на структурном уровне. Как оказалось, популярный во всем мире напиток оказывает влияние на ДНК.
Как напоминают исследователи, сегодня человеческий организм подвержен большому количеству 

18 июля 2017, 05:31
Ученые объяснили, как правильно заваривать чай

Ученые объяснили, как правильно заваривать чай

Чай следует заваривать, поместив максимум на одну минуту в микроволновую печь, убежден ученый из Нового Южного Уэльса Кванг Вонг. В результате популярный напиток будет максимально эффективным для здоровья.
По мнению исследователя, самый лучший вариант - это положить в чашку с 

13 апреля 2017, 05:24
Немецкие ученые обнаружили в чайных пакетиках яд

Немецкие ученые обнаружили в чайных пакетиках яд

Значительная часть сортов черного чая способна принести только вред любителям бодрящего напитка, включая онкологические болезни. Такой вывод сделали немецкие ученые после продолжительных экспериментов.
В процессе исследований были собраны самые разные сорта черного чая. Как установили ученые, этот продукт имеет не 

23 января 2017, 09:32
Ученые создали лазер на бактериях

Ученые создали лазер на бактериях

Бритнаские и немецкие ученые создали уникальный лазер из бактерии. Основой для разработки стал флуоресцентный зеленый белок.

Большинство известных ранее лазеров использовали для работы индуцированное излучение, основанное на изменении электрона на энергетическом уровне. В новейшей разработке ученых ресурсом является генно-модифицированная кишечная палочка. Созданный 

20 августа 2016, 11:33
Россельхознадзор: в самарском «АШАНе» обнаружены некачественные мясные продукты

Россельхознадзор: в самарском «АШАНе» обнаружены некачественные мясные продукты

Специалисты облуправления Россельхознадзора сообщили о результатах проверки продуктов в самарских гипермаркетах. Были отобраны пробы свинины и мясных полуфабрикатов производства ООО «Ашан».

По результатам экспертиз, в восьми из двенадцати отобранных образцах продукции выявлено несоответствие требованиям Таможенного союза.

В частности 
28 сентября 2015, 01:51
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