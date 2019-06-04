Роскачество провело проверку самых популярных видов чая. Всего в исследовании приняли участие 48 листовых и пакетированных чаев от 35 производителей. Оценка проходила по 178 показателям качества и безопасности.
В итоге в чайных пакетах 11 из 35 производителей специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки. Кроме того, в двух образцах выявили повышенное содержание плесени. В одном из чаев ее объем превышал допустимую норму в три раза, а в другой – в четыре раза. По словам исследователей, ситуация могла сложиться как из-за низкого качества сырья, так из-за нарушения правил хранения продукции.
При этом в Роскачестве отмечается, что ни в одном из исследованных чаев не обнаружено признаков подделки, посторонних примесей и токсичных веществ.
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