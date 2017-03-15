В Крыму прогнозируют рост туристического потока в текущем году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с журналистами.
По прогнозам Аксенова, число тех, кто выразит желание отдохнуть на полуострове, может достичь шести миллионов человек. Об этом говорят данные статистического анализа. С 2015 года количество приезжающих в Крым растет на 10-20%. В 2016 году здесь побывали 5,57 млн туристов.
Впрочем, туроператоры настроены менее оптимистично. Они отмечают, что досрочное бронирование туров отстает от показателей 2016-го на 20%. А потому они не прогнозируют рост турпотока. Серьезную конкуренцию Крыму традиционно составляет Краснодарский край.
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